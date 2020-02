„Mitteilung an die Schulgemeinschaft“ steht über dem Schreiben, das am Montag Klarheit brachte: Die Bildungsverwaltung hat den Leiter der Staatlichen Ballettschule, Ralf Stabel, sowie Gregor Seyffert in seiner Funktion als Leiter des Landesjugendballetts „vorübergehend vom Dienst freigestellt“. Dies teilte Abteilungsleiter Christian Blume den Gremien der Schule am Montag mit Hinweis auf die „im Raum stehenden Vorwürfe“ mit.

Auf einer Vollversammlung am Dienstag solle Eltern, Schüler und Lehrer über diesen Schritt informiert und erste Zwischenlösungen bekannt gegeben werden. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor.

Vor etwa vier Wochen waren schwere Vorwürfe im Hinblick auf angebliche Kindeswohlverletzungen und akute Überlastung der Schüler laut geworden. Auch von Mobbing war die Rede sowie von einer „Kultur der Angst“.

Die Senatsverwaltung für Bildung sah sich daraufhin gezwungen, eine Untersuchungskommission einzuberufen, die der angesehene pensionierte Direktor der Sophie-Scholl-Schule, Klaus Brunswicker, leitet.

Grünen nennen Entscheidung „überfällig“

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Marianne Burkert-Eulitz, kommentierte die vorübergehende Freistellung mit der Feststellung, dass „nach verschiedenen Gesprächen mit den Betroffenen“ deutlich geworden sei, „dass eine rückhaltlose Aufarbeitung unter der Leitung der Ballettschule nicht möglich ist“. Deshalb sei die Entscheidung „richtig und wichtig und überfällig!“

"Wir hoffen, dass nun alle Betroffenen sich zu Wort melden und alle Vorwürfe aufgeklärt werden, damit ein Neustart der Schule gelingen kann," so Burkert-Eulitz.