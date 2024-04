Nach Wegner-Absage zu Enteignung Initiative beklagt „Demokratiefeindlichkeit in Basta-Manier“

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co Enteignen“ hat die Ankündigung des Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, keine großen Wohnungskonzerne zu vergesellschaften, scharf kritisiert. „Von Wegners Demokratiefeindlichkeit in Basta-Manier sind wir keineswegs überrascht“, sagte Justus Henze, Sprecher der Berliner Initiative in einem ersten Statement. Wegners Aussagen offenbarten „nichts mehr als Verächtlichkeit gegenüber dem eindeutigen Votum der Berliner:innen“.