Nach Zechprellerei in Berlin-Hellersdorf Betrunkener bedroht Polizisten und ruft nationalsozialistische Parole

In einem Restaurant in Berlin-Hellersdorf wollte ein betrunkener Mann am Sonntagnachmittag seine Rechnung nicht zahlen – und rief, als die Polizei kam, eine nationalsozialistische Parole. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Den Angaben nach hatte der Gastwirt eines Restaurants an der Kurt-Weil-Gasse die Polizei zu einem Zechbetrug eines 40-Jahre alten Tatverdächtigen gerufen. Als die Beamten eine Anzeige aufnehmen wollten, soll der leicht betrunkene Mann die Beamten bedroht haben. Zudem soll er eine nationalsozialistische Parole geäußert haben.

Er muss sich nun wegen des Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz. (Tsp)