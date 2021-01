Am Sonntagabend beendete die Polizei die Hochzeitsfeier einer arabischen Großfamilie in Berlin-Reinickendorf. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr die Wohnung betraten, stellten sie in den Räumen über 50 Personen fest. Ein Zeuge hatte zuvor in der Hechelstraße ein ständiges Kommen und Gehen aus einer Wohnung festgestellt und die Polizei gerufen.

Die Beamten nahmen die Personalien aller Anwesenden - 21 Frauen, 22 Männer und zwölf Kinder - auf, sie wurden wurden überprüft. Gegen die Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Nach Tagesspiegel-Informationen soll es sich um eine bekanntere arabische Großfamilie aus Berlin handeln. Einzelne Mitglieder des Clans sind in die organisierte Kriminalität verwickelt. Um die Hochzeit aufzulösen waren 60 Polizisten notwendig, der Einsatz dauerte zwei Stunden. Niemand leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Ein Kind soll während der Auflösung der Feier gestürzt sein und sich leicht verletzt haben, teilte die Polizei mit. Die angeforderte Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Kopfverletzung am Ort. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 20.45 Uhr mussten 37 Gäste die Wohnung verlassen. Sie erhielten Platzverweise.

Erst Ende vergangener Woche hatte die Polizei eine größere Party im Neuköllner Ortsteil Buckow aufgelöst. Auf der Feier waren 12 Personen, der Hauseigentümer griff die Beamten an und beleidigte sie.