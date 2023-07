Nachdem ihr Handschellen abgenommen wurden Ladendiebin beißt Berliner Polizistin in den Finger

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat eine Polizistin in Berlin-Wittenau in den Finger gebissen. Die 23-Jährige habe zuvor in einem Geschäft mehrere Packungen Kaffee sowie diverse Deosprays gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Ladendetektiv hatte die Polizei am Dienstagmorgen in den Laden auf dem Wilhelmsruher Damm gerufen. Da die 23-Jährige keinen Ausweis dabei hatte, nahmen die Polizisten sie mit auf die Wache. Bereits im Geschäft wurde die mutmaßliche Diebin zunehmend aggressiver, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte, sodass sie gefesselt wurde. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat die Frau zudem einer Polizistin ans Bein.

Nachdem die Polizisten die persönlichen Daten der 23-Jährigen aufgenommen hatten, wurde sie vor das Gebäude geführt. Beim Abnehmen der Handfesseln biss sie dann der Polizistin in den Finger. Die Polizistin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)