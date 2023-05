Tagesspiegel Plus Nachfalter anlocken und Nisthilfen bauen : Bald ist wieder Langer Tag der Stadtnatur

Am 10. und 11. Juni ist wieder Langer Tag der Stadtnatur in Berlin: mit mehr als 500 Veranstaltungen in allen Bezirken, viele davon für Kinder. Die Tickets sollten Eltern am besten jetzt schon kaufen, denn beliebte Termine sind schnell ausgebucht.