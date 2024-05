Tagesspiegel Plus Nachhaltige Mode und weibliches Catering : Conscious Fashion Store am Potsdamer Platz in Berlin feiert Geburtstag

Seit einem Jahr verkauft der P&C Conscious Fashion Store nachhaltiger produzierte Mode. Zur Geburtstagsfeier gab es eine Rede von Aktivistin Düzen Tekkal und hippes Catering von Herrlich Dining.