Nachruf auf Hartmut Volmerhaus „Ich wär‘ so gerne Gast hier!“

Es gibt eine uralte, wenig geheime Weissagung von Schorle-Paul, einer Figur, die Eckhard Henscheid einst zu erfinden vergaß: „Erst wenn der letzte Schnaps getrunken, die letzte Kippe geraucht und die letzte Bulette gegessen ist, werdet ihr merken, dass man Hafermilch nicht trinken kann.“ Aber jetzt ist es zu spät, daran zu erinnern, weil nun auch noch der letzte Wirt tot ist, der was auf die Wahrheit hielt.

Gegen alle Widerstände, denn den Mund hat er sich nie verbieten lassen, schon damals beim Bund nicht. Als Hartmut antrat zum Dienst, Offiziersausbildung bei der Bundeswehr, da tat er das, weil er was sehen wollte von der Welt. Der Versuch missriet gründlich, weil der Bundestag 1968 die Notstandsgesetze beschloss, worin festgeschrieben wurde, dass die Bundeswehr notfalls zur „Bekämpfung militärisch bewaffneter Aufständischer“ eingesetzt werden durfte. Klartext: Es konnte der Fall eintreten, dass er auf seine eigenen Landsleute hätte schießen müssen. Was er nicht wollte. Als Bürger in Uniform hatte er seine Rechte, auch das Recht auf Meinungsfreiheit – aber es wurde nicht gern gesehen, dass er dieses Recht auch wahrnahm. Als er gemeinsam mit anderen Soldaten eine Petition gegen die Notstandsgesetze unterschrieb, da wurden die ersten drei Unterzeichner degradiert. Er war der Dritte. Das ließ er sich nicht gefallen. So hatte die Bundeswehr einen Soldaten weniger.

Wer nichts wird, wird Wirt, und wer nichts kann, Künstler

„Ich komm’ zum Glück aus Osnabrück.“ Da zog es ihn auch immer wieder hin, aber für die persönliche Reifung siedelte er dann nach Berlin um, Politologie studieren. Was mit Erwachsenenbildung hätte er sich in der Folge vorstellen können, wurde es dann ja auch, aber anders als gedacht. Denn die Berufsverbote kamen, und mit ihnen die Gesinnungsschnüffelei. Diese Art der Bevormundung ließ er sich erst recht nicht gefallen. So hatte die Universität einen Studenten weniger.

Er ging in die Wirtschaft, die freie Wirtschaft, erst als Antiquitätenhändler, dann als Kellner. Wer nichts wird, wird Wirt, und wer nichts kann, Künstler, und wenn die Künstler und der Wirt sich gut verstehen, dann wird daraus ein Künstlerlokal. Wie Hartmut 1982 im Kollektiv den „Zwiebelfisch“ übernahm, und warum der „Zwiebelfisch“ ausgerechnet „Zwiebelfisch“ heißt und nicht etwa „Zum goldenen Hecht“, das ist Geschichte und nachzulesen im Netz, aber wie er den „Zwiebelfisch“ zu dem machte, was er war und bleibt, das ist eine andere Geschichte, und die geht weiter, weil Claudia seine Tochter ist, und ihm ebenbürtig, nicht nach seinem Bilde, wohl aber nach seinem Herzen.

Wer einmal um den Savignyplatz herumläuft, weiß, warum der „Zwiebelfisch“ das Lokal der Wahl für alle ist, die lokal trinken, aber global denken. Hier darf jeder rein, der sich an die Regeln hält. Die Regeln im „Zwiebelfisch“ sind einfach: Respekt. Benimm dich, oder du fliegst raus. Die Benimm-dich-Regeln erließ der Chef, Hartmut, und der war da variabel. Unumstößlich und grundsätzlich gilt, jeder lässt jeden und jede gelten, keiner wird für sein So- oder Anderssein schief angesehen. Zwingend erfolgt der Rauswurf für alle Nazis in welcher Brauntönung auch immer. Da wird kein Pardon gegeben. Wer eine große Klappe hat, kann die haben, aber wenn der Wirt sagt: Still!, dann ist auch Stille. Zumindest stiller.

Schließlich war Hartmut mal Rasenhockeyspieler, und man sah ihm an, dass er raufen konnte. Was früher auch ab und an vorkam, bis er sich die Gäste so erzogen hatte, dass sich jeder an Hartmuts Toleranzgebot hielt. Alle Minderheiten standen unter seinem Schutz, sogar Schachspieler, sowie sämtliche Norweger, die es nach Berlin verschlagen hatte. Zuweilen fragte er nach, ob sie sich wirklich alle gleichzeitig anschreien mussten, aber das ließ er meist als Landessitte gelten.

Ein wenig willkürlich konnte er schon sein. Wenn ihm ein Gast nicht gefiel, warum auch immer, dann kam es vor, dass der Betreffende rausflog, obwohl er sich an alle Regeln gehalten hatte. „Ich möchte den anderen zehntausend Wirten der Stadt die Gelegenheit geben, Sie kennenzulernen!“ Rumms. Lokalverbot. Lebenslänglich. Meist jedenfalls. Ein wenig Unsicherheit ist halt immer in der Liebe, auch in der zwischen Wirt und Gast.

Unumstößlich allerdings war seine Liebe zu seinen Künstlern, allen voran zu Oskar Huth, den er als seinen geistigen Ziehvater adoptierte. Huth, liebevoll „Hütchen“ gerufen, war „freischaffender Kunsttrinker“, Kupferstecher, Literat, Organist, Klavierstimmer. Vor allem ein Ratgeber und Geschichtenerzähler von außerzeitlicher Art: „Hören sie auf zu grübeln, sonst fangen sie noch an zu denken“. Wenn Huth befahl „Schnaps!“, bekam er Schnaps, denn er hatte einiges zu vergessen, aber dafür ließ er sich Zeit: „Leben wir ein bißchen länger!“

Einer wie er, der wurde ja nicht alt. Aber wenn er seine Geschichten erzählte, wurde er wieder jung, was nicht nur schöne Erinnerungen hochbrachte. Es gibt ein schmales Buch von ihm, „Überlebenslauf“, aber keinen Film und keine Biografie, dabei hatte er Geschichten zu erzählen, da wurde einem anders. Weil die Welt von damals wieder auferstand, aber keiner kann das wollen, die Wiederkehr von allem. Wieder im Luftschutzbunker sitzen, in den letzten Kriegswochen, die schießen schon draußen wild aufeinander, die Sowjets und die SS, und so ein alter Nazi im Rollstuhl befiehlt einer jungen Frau mit Kind im Arm: Los rausgehen, schwenk die weiße Fahne. Wollen doch mal sehen, ob die das Schießen einstellen. Das tat sie dann, die junge Frau, weil sie ihr Kind retten wollte. Aber das war Irrsinn, denn es war klar, sie würde erschossen werden, das war klar, als sie rausging, und das geschah auch genauso. Der Nächste, los, befahl der Nazi. Da griff ihn Oskar gemeinsam mit einem französischen Zwangsarbeiter, und sie schoben ihn zur rückwärtigen Tür, den Nazi im Rollstuhl, sie öffneten die Tür und schickten ihn in die Hölle, in die er gehörte, denn hinter der Tür brannte es lichterloh. Das hat Oskar nicht bereut, bereut hat er, was er sonst noch sehen musste, an Bildern, die kein Mensch vergessen kann, weil sie von Teufeln für Teufel gemalt sind. Er hat damals getan, was er konnte, Lebensmittelmarken gefälscht und Ausweispapiere und vielen das Leben gerettet. Und er hat noch mehr sterben sehen.

Weil die Menschen seit Dante noch viel schlimmer geworden sind

„Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren“, steht über der Tür des Zwiebelfischs, auf Italienisch, denn Dante hat es geschrieben, weil er wusste, was ein Inferno ist. Viele der älteren Gäste wussten es auch, wussten es noch viel besser, weil die Menschen seit Dante noch viel schlimmer geworden sind als die Teufel damals. Da bist du nicht mehr tauglich, nach solchen Erfahrungen, nicht mehr normal genug fürs normale Leben, was immer das sein mag. Da willst du deinen eigenen Raum, wo du Panik schieben kannst, auch wenn es dir keiner ansieht, und du Kredit hast, auch persönlich. So wie Oskar ihn bei Hartmut hatte, hatten ihn auch ein paar andere, auf die ließ er nichts kommen, ganz gleich, wie sie sich benahmen.

Ein Stammgast ist ein Gast, der partout nicht weichen will, weder dem Zeitgeist, noch den Touristen, er beharrt auf seinen Platz, sein Getränk, seine Zeitung, seinen Rang als Stammgast. Behaglichkeit durch Treue. Das galt auch für Hartmut selbst. Anzug, Hosenträger, weißes Hemd, schwarzer Hut, so ging er durchs Lokal und begrüßte jeden persönlich. Familie halt. Allen voran Axel, sein Freund und Buchhalter, mit dem er die längste heterosexuelle Wohngemeinschaft der Stadt unterhielt. Obwohl Hartmuts Hund, „Müller“ mit Namen, „Müller von der Halde“, um genau zu sein, Axels Kanarienvogel „Piper“ aufgefressen hat. So was muss eine Freundschaft erst mal aushalten. Axel, auch „Friedensrichter“ genannt, war sich mit Hartmut einig, dass ungeachtet aller Aufgeregtheiten in der Welt, im Laden alles beim Alten bleiben sollte. Die antike, orange-lackierte zweigruppige Espressomaschine wurde regelmäßig repariert, aber nie ersetzt, was erheblich rentabler gewesen wäre. Die Brauerei wurde nie gewechselt, die Speisen schon, denn alles wird frisch gekocht. Fusel wurde noch nie ausgeschenkt, und zum Kaffee gibt es ein Glas Wasser. „Ich wär‘ so gerne Gast hier!“, seufzte Hartmut zuweilen, wenn er in die Runde sah und alles für gut befand.

Ein einziges Mal wollte er ausbrechen, per Anhalter in die große weite Welt, der Rucksack war schon gepackt, das Geld von der Bank geholt, da erfuhr er etwas überraschend, dass er Vater werden würde. So kam er zu seiner Tochter Claudia. Was ein Glück für ihn war.

Er kam zwar nicht mehr raus in die Welt, aber er hat sich die Welt ins Lokal geholt. Damit draußen auch jeder sah, wie wohl er sich in seiner Kneipe fühlte, stellte er auf Anraten Axels an Weihnachten einen Weihnachtsbaum vor die Tür, der an Ostern umdekoriert wurde zum Osterbaum, Weihnachtsschmuck runter, Ostereier ran, Kinder hatten freien Zugriff. Klare Ansage.

Wenn Hartmut etwas nicht gefiel, dann schrieb er das nieder. Auf seine Zettel, wenn es Dinge im Lokal betraf, in seine Leserbriefe an die Zeitungen, sofern es global was zu korrigieren galt. Wenn die Welt torkelt, dann meinetwegen auch der Gast, aber der Wirt sollte auf Dauer nüchtern sein und einen klaren Kopf bewahren. Da hielt sich Hartmut in den späteren Jahren auch dran. Da trank er dann Kaffee statt Bier. Das Rauchen ließ er auch sein, zu spät vermutlich.

Aber alles kann man auch nicht richtig machen im Leben. Alkohol ist nicht gut, und Nikotin auch nicht, aber Solipsismus ist noch viel schlimmer, die Krankheit der Einsamkeit, die die Befallenen glauben lässt, ihre Einsamkeit wäre noch was Gesundes und Gutes. Weil ihnen so mehr Zeit bleibt für ihr kleines Gerät, diese elektronische Fußfessel, die sich kurioserweise Handy nennt.

Im „Zwiebelfisch“ ist keiner einsam, es sei denn, er legt es drauf an. Aber aus sich heraus wird keiner klug. Also wurde diskutiert, und es gab allerhand zu diskutieren in den letzten Jahrzehnten, untereinander und miteinander, hitziger als in jedem anderen Lokal. Klar, die Paris-Bar ist auch schön, für die Schönen. Aber Schönheit ist nun mal vergänglich, das wusste und weiß niemand besser als das Publikum im Zwiebelfisch, weswegen Altern hier auch kein Anlass zum Kummer ist - sofern der Dehydrierung ausreichend vorgebeugt wird.

Trinken ist ja mittlerweile eine Beschäftigung, der viele nur noch halbherzig nachgehen. Mit gutem Grund. Alkohol ist ein Gift, darauf hat Hartmut in einer didaktischen Nische mit gleich zwei Plakaten hingewiesen: „Tod dem Alkohol“ und „Alkohol macht dizipliniert – dlizspliniert – dzilisnipriet – szidinilritpe“. Da hielten sich nicht alle dran, an das Gebot der Nüchternheit. Namen werden keine genannt, denn Claudia legt Wert auf Diskretion. Aber an den Wänden ist zu sehen, welche Künstler ein und ausgingen, und wie sie sich verewigten, auf Plakaten, Bildern, Fotografien, aus denen diese magische Tapete entstand, die wie ein mittelalterlicher Gobelin Geschichten über Geschichten erzählte.

Schwarz war das Lokal. Keiner glaubte an die Wiederauferstehung.

Und dann hat ein Brand fast alles verwüstet. „Glücklicher Maulwurf, der du unter der Erde lebst und das Elend der Welt nicht siehst.“ Unklar, wer ihn gelegt hat im März 2020. Aber das Feuer leistete ganze Arbeit. Schwarz war das Lokal. Keiner glaubte an die Wiederauferstehung. Wozu auch, in Corona-Zeiten. Doch da hatte das Schicksal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Hartmut ließ sich nicht vorschreiben, wann er zu resignieren hatte. Also mussten alle ran, und wie es das Märchen will, wollten auch alle. Das Personal sowieso. Denn Kellner und Kellnerinnen waren schon immer Familie gewesen. Und der weltweite Kiez half, von überall her kamen die Spenden der Stammgäste, die ohne Lokal ja keine Stammgäste hätten bleiben können. So hilft die Logik dem Verstand.

Die Möbel wurden aufgefrischt, die Bilder und Plakate gewischt, neu gerahmt, und wieder gehängt, auf frischem Anstrich, Hartmuts persönliche Wahl, maisfarben. Wer nicht genau hinsah nach der Wiedereröffnung, der hätte glauben können, es ist der alte „Zwiebelfisch“. Ist es ja auch. Denn die Philosophie ist die alte: Nichts eint die Welt schneller als eine Lokalrunde.

Unsere Nachrufe auf Nicht-Prominente Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns. Telefon: (030) 29021-14712 oder E-Mail: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.

Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier.

Weitere Texte des Autors dieses Textes, Gregor Eisenhauer, lesen Sie hier.

Aus dem Tagessgeschäft hatte sich Hartmut schon eine ganze Weile zurückgezogen, das regelte inzwischen Claudia. Sie quartierte ihn über dem Lokal ein, als er schwächer wurde und es mit dem Luftholen gar nicht mehr ging. Das Essen und seine großen Töpfe Milchkaffee wurden ihm hochgebracht, bis er nicht mehr wollte.

Da nahm er die Parade ab: „Ihr seid ja alle da!“ Die Frauen, die ihn geliebt hatten, und die Männer, die seine Freunde waren. Kein Grund zur Traurigkeit. Er wusste, er würde tot sein für immer. Aber dass es weiterging, irgendwie, das wusste er auch, und dass alles fließt, wusste er schon lange, Panta rhei, solange der Zapfhahn läuft und die Flüsse sich ins Meer ergießen, weil, das Leben ist Physik. Und er wollte ein Teil davon bleiben, und so war klar, dass er ins Fließende wollte, nach seinem Tod. Das ist er nun auch, Teil von allem, für alle.