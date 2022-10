Nachruf auf Resa Mashoodi Es ist kompliziert

Resa wachte auf. Ein Gepolter aus dem Atelier von nebenan. Dort arbeitete Yoko wohl noch an ihren Bildern. Doch etwas stimmte nicht. Resa hörte auch einen Mann brüllen. Mühsam stand er auf, es war mitten in der Nacht, er hatte sicher einiges getrunken. Er nahm sich seine kleine Armbrust, schlich herüber. Die Künstler vom Tacheles waren einiges gewohnt, die Eingangstür stand offen, jeder konnte hereinkommen. Das zog natürlich ein paar Verrückte an, doch die gehörten irgendwie dazu, so normal waren die Tacheles-Künstler ja auch nicht. Was da an Partys gefeiert wurde, mit allen Drogen, die es gab, mit allen sonstigen Freuden, an die man so denken konnte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden