Nächstes Zoffthema in der Koalition SPD, Grüne und Linke streiten über Pläne für Berliner Gleisdreieck

Ist es noch zeitgemäß, sieben bis zu 90 Meter hohe Bürotürme direkt neben den beliebten Gleisdreieckpark zu bauen, wie es vor siebzehn Jahren geplant wurde? Zu einer Zeit, als die heute täglich von Tausenden Berlinern genutzte Grünfläche noch eine Brache war, Betreten verboten? Als die Klimakrise noch nicht in den Köpfen angekommen war? Als es rund um den Park noch keine Wohnhäuser gab?

Dieser Frage wollte die rot-grün-rote Koalition eigentlich nachgehen. „Es wird geprüft, ob und inwieweit der städtebauliche Vertrag zur Urbanen Mitte den aktuellen klimapolitischen Aufgaben und den Bedarfen vor Ort noch gerecht wird und eine Anpassung von Art und Maß der Bebauung ermöglicht wird“, so steht es im Koalitionsvertrag.

Für die Senatsbaudirektorin ist die Prüfung abgeschlossen

Die Prüfung scheint inzwischen stattgefunden zu haben – allerdings einseitig seitens der SPD-geführten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, ohne die Koalitionspartner und den Bezirk Kreuzberg mit einzubeziehen. Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt teilte dem Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) in einem Schreiben vom April, das dem Tagesspiegel vorliegt, mit: „Die Prüfung in meinem Hause ist mittlerweile abgeschlossen“.

119.000 qm So viel Bruttogeschossfläche wurde dem Investor für die Türme zugesagt.

Dabei habe sich ergeben, dass keine Änderungen nötig seien: „Aus meiner stadtplanerischen Sicht wird das Konzept der Urbanen Mitte den aktuellen klimapolitischen Aufgaben und den Bedarfen vor Ort gerecht. Ein Erfordernis, den Städtebaulichen Rahmenvertrag Gleisdreieck hinsichtlich seiner Festlegung zu Umfang der Baufelder und Art und Maß der Bebauung zu ändern, sehe ich nicht.“

Dabei wären die Konsequenzen für den Gleisdreieckpark drastisch, wenn in seiner Mitte entlang der U-Bahngleise wirklich sieben Türme gebaut würden – mit einer Bruttogeschossfläche von 119.000 qm. Überwiegend als Büroflächen genutzte Hochhäuser, die die Grünflächen verschatten würden und zum Beispiel durch Fallwinde die Aufenthaltsqualität im Park beeinträchtigen könnten. Auch die Belüftung der ganzen Stadt könnte durch die Hochhäuser leiden.

„Seit dem Rahmenvertrag von 2005 haben sich die Bedingungen deutlich geändert. Insbesondere die Klimakrise hat sich seitdem drastisch zugespitzt,” sagte Julian Schwarze, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, dem Tagesspiegel.

Ein schlichter Briefwechsel reicht nicht als Prüfung

Was hat die Senatsverwaltung genau geprüft? Den Koalitionspartnern auf Landesebene bleibt die Senatsverwaltung bis heute die Antwort schuldig. „Bisher wurde uns nicht dargelegt, wie die im Koalitionsvertrag vereinbarte Prüfung des Vorhabens durch die zuständige Senatsverwaltung genau abgelaufen ist und was dabei alles mit einbezogen wurde“, sagte Julian Schwarze. Ein „schlichter Briefwechsel mit dem Bezirk“ sei „nicht ausreichend als Erfüllung des Prüfauftrags“.

Und der Linken-Abgeordnete Niklas Schenker berichtet dem Tagesspiegel aus einer Koalitionssitzung: „Obwohl Senator Andreas Geisel darum gebeten wurde, hat er sich bisher geweigert, die Unterlagen der Prüfung zur Verfügung zu stellen.“

Auch Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) fühlt sich übergangen. Er schreibt dem Tagesspiegel: „Nachdem mir die Senatsbaudirektorin mitgeteilt hatte, dass die Prüfung in ihrem Haus abgeschlossen sei und fragte ob ich noch Hinweise hätte, habe ich geantwortet, dass wir noch etwas Zeit brauchen, um die zahlreichen Einwendungen insbesondere zu ökologischen Fragen zu prüfen. Ich habe damit die Erwartung geäußert, dass ein gemeinsames Vorgehen unter Einbeziehung der bezirklichen Prüfung stattfindet.“

Senatsbaudirektorin Kahlfeldt habe dies in ihrer Antwort aber ausgeschlagen und darauf verwiesen, dass, sofern der Bezirk Änderungen an der Planung vornehmen wolle, er die finanziellen Konsequenzen alleine tragen müsse.

Könnte das Festhalten der Stadtentwicklungsverwaltung an den alten Planungen mit der Frage möglicher Entschädigungszahlungen zusammenhängen? Grundlage für die Planungen ist ein städtebaulicher Rahmenvertrag von 2005, der zwischen dem Land Berlin und dem damaligen Grundstücksbesitzer Vivico geschlossen wurde. In dem Vertrag ist auch eine Entschädigung an den Investor vereinbart, sofern das Bauvolumen am Ende doch geringer ausfallen sollte.

Alle drei Parteien haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Bauprojekt auf den Prüfstand zu stellen. Julian Schwarze, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus

Während man im Bezirk der Meinung ist, das Land müsse etwaige Entschädigungen übernehmen, sieht das die Senatsverwaltung anders und will „nicht unterstützend tätig werden“, wie Senatsbaudirektorin Kahlfeldt schreibt. In dieser Gemengelage wäre das konkrete Prüfergebnis – die Änderungsszenarien, die entwickelt und in denen auch mögliche Entschädigungshöhen prognostiziert werden – von hohem Interesse für alle Beteiligten.

Doch was genau geprüft wurde und mit welchem Ergebnis, bleibt völlig unklar. Auf mehrfache Anfrage äußert sich die Pressestelle der Stadtentwicklungsverwaltung auch dem Tagesspiegel gegenüber nicht konkret zu dem Prüfungsergebnis. Sie zählt lediglich allgemeine Themen auf, die geprüft worden seien – und einige öffentlich einsehbare Dokumente als Prüfungsgrundlage. Eines davon: Die schriftliche Antwort, die die Senatsverwaltung selbst vor eineinhalb Jahren auf die Anfrage einer Linken-Abgeordneten gegeben hatte zur Frage: „Bedrohen geplante Hochhäuser das öffentliche Erholungsgebiet?“

