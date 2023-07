Nächtlicher Einsatz der Berliner Feuerwehr Brände zerstören Fahrzeuge in Marzahn und Treptow

Bei zwei Bränden wurden in der Nacht zum Sonntag in Treptow und Marzahn sechs Fahrzeuge beschädigt. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

In Alt-Treptow stand ein älteres Fahrzeug in der Heidelberger Straße gegen 2.10 Uhr vollständig in Flammen. Obwohl das Feuer gelöscht werden konnte, wurden zwei danebenstehende Fahrzeuge sowie ein Müllcontainer ebenfalls stark beschädigt.

In Marzahn wurde gegen 2.50 Uhr ein weiterer Fahrzeugbrand gemeldet. Die Berliner Feuerwehr löschte das Feuer, jedoch wurden ein Roller sowie ein weiteres Fahrzeug durch das Feuer stark beschädigt. Niemand wurde verletzt.

In beiden Fällen geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist bislang unklar. Eine Fachdienststelle des Landeskriminalamtes hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. (Tsp/dpa)