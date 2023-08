Neben Quereinsteigern und „Sonstigen“ Wie viele grundständig ausgebildete Lehrkräfte hat Berlin noch?

Berlin steuert auf 400.000 Schülerinnen und Schüler zu und nähert sich damit wieder dem Höchststand aus der Wendezeit an. Hinzu kommen noch 80.000 Jugendliche an Berufsschulen – und das Ganze mit weiterhin akutem Lehrkräftemangel. Wie das gehen soll, erläuterte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) der Öffentlichkeit am Mittwoch mit einem Ausblick auf das neue Schuljahr.

Um es vorweg zu sagen: Die entscheidende Zahl, nämlich die präzise Angabe zum Lehrkräftedefizit, blieb die Senatorin schuldig. Somit gilt nach wie vor die Prognose vom Mai, als Günther-Wünsch das absehbare Defizit auf 1460 Vollzeitstellen bezifferte. „Wir hoffen, dass es weniger werden, können die genaue Zahl aber noch nicht nennen“, sagte die Senatorin. Man müsse zunächst die neuen Daten aus den Schulen abwarten. Im Vorjahr hatten etwa 1000 Lehrkräfte gefehlt.

Bekannt ist bisher nur, dass die Bildungsverwaltung rund 3200 Lehrkräfte einstellen konnte. Das entspricht aber nur knapp 2500 Vollzeitstellen.

Die Differenz ist nicht nur der insgesamt hohen Teilzeitquote an Schulen geschuldet. Vielmehr rührt sie auch daher, dass unter den neuen Kräften auch rund 500 Quereinsteiger sind, die sich berufsbegleitend nachqualifizieren müssen. Sie studieren entweder noch ein Fach nach oder sind im Referendariat, während sie parallel schon als Lehrkräfte oder sogar Klassenleitungen arbeiten.

7600 Schüler mehr gibt es zum neuen Schuljahr

Eine weitere wichtige Frage blieb am Mittwoch unbeantwortet: Die Bildungssenatorin sagte nicht, wie viele der neuen Lehrkräfte tatsächlich ein vollständiges Lehramtsstudium durchlaufen haben. Vielmehr behalf sie sich mit der Aussage, dass knapp 1200 der neuen Pädagoginnen und Pädagogen ein „lehramtsbezogenes Studium“ absolviert haben.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) gab in der neuen Maria-Leo-Grundschule in Prenzlauer Berg den Ausblick auf das neue Schuljahr. © dpa/Jörg Carstensen

Hinter diesem Hilfswort, das bereits ihre Vorgängerinnen bemühten, verbergen sich aber auch Quereinsteiger. Sie haben lediglich ihre Nachqualifikation abgeschlossen. Es ist also nicht mehr zu erfahren, wie hoch der Anteil der Neueingestellten ist, die ihren Beruf tatsächlich im Rahmen eines Lehramtsstudiums von Anfang an studiert haben.

Etwa jede zweite Lehrkraft kam über den Quereinstieg

Somit wird es immer schwieriger zu rekonstruieren, wie viele grundständig ausgebildete Lehrkräfte Berlin überhaupt noch hat. In den ersten Jahren des akuten Lehrkräftemangels, als die Einstellung von Quereinsteigern noch problematisiert wurde, also seit 2014, wurde stets ihre genaue Zahl genannt. Diese Zahl ließ sich Jahr für Jahr addieren, sodass man vor wenigen Jahren noch sagen konnte, dass etwa jeder dritte der rund 30.000 öffentlich beschäftigten Lehrkräften über den Quereinstieg gekommen war.

Inzwischen dürfte ihr Anteil schon auf die 50 Prozent zugehen, was aber mangels offizieller Angaben nur ein Schätzwert ist. Da seit drei Jahren auch die Quereinsteiger nicht mehr reichen, wurden und werden zusätzlich jährlich etwa 1000 Kräfte eingestellt, die mangels geeigneter Studienfächer nur befristet eingestellt werden können. Für sie ist der Weg über den Quereinstieg versperrt.

In zehn Berufe können Lehrerstellen umgewandelt werden

Da auch diese Kräfte, die sogenannten „sonstigen Lehrer“ nicht alle Lücken füllen können, dürfen die Schulen, die unterausgestattet sind, Lehrerstellen „umwandeln“: Wegen der großen Personalnot kommen Jahr für Jahr neue Fachrichtungen hinzu, die ersatzweise eingestellt werden können.

In diesem Jahr sind es bereits zehn. Sie dürfen aus dem Bereich der Lern-, Ergo- und Musiktherapie, der Logopädie, Sozialarbeit und Psychologie kommen. Als Professionen, die ersatzweise infrage kommen, nannte Günther-Wünsch zudem noch Sprachlernassistenzen, Pädagogische Unterrichtshilfen, Erzieher:innen, Betreuer:innen sowie pädagogische Assistenzen.

Nicht besetzte Stellen müssten den Schulen als Honorarmittel zufließen. Norman Heise, Landeselternsprecher

Landeselternsprecher Norman Heise reicht das nicht: Der Landeselternausschuss fordert vielmehr, dass die Stellen, die nicht besetzt werden, in Geldmittel umgewandelt und den Schulen als Honorarmittel zur Verfügung gestellt werden. Dazu ist der Senat bisher nicht bereit.

Fast so viele Willkommensschüler wie nach der Syrienkrise

Der hohe Bedarf an neuen Kräften ist zum einen den vielen Pensionierungen geschuldet, weil abermals ein Jahrgang der sogenannten Babyboomer den Ruhestand erreicht. Zum anderen gibt es 7600 mehr Schülerinnen und Schüler als im Vorjahr. Das liegt an Geflüchteten: Allein aus der Ukraine sind es 7500, die seit dem russischen Überfall nach Berlin kamen.

Tausende Geflüchtete wurden in den vergangenen Jahren in Regelklassen übernommen. Da aber ständig neue hinzukommen, sind 1100 Geflüchtete auf Wartelisten. Über 11.000 besuchen bereits rund 900 Willkommensklassen, womit der Umfang aus der Zeit der Flucht aus Syrien in etwa wieder erreicht ist.

Die Versorgung der vielen zusätzlichen Kinder und Jugendlichen ist nicht nur wegen des Lehrkräftemangels ein Problem, sondern auch wegen des Raummangels, denn der Schulbau lässt sich nicht vergleichbar schnell bewerkstelligen. Zwar wurden zum neuen Schuljahr 4000 neue Schulplätze geschaffen, es fehlen aber weit über 20.000 Plätze, sodass die Schulen mehr Schüler aufnehmen müssen, als ihre Kapazitäten zulassen.

Um zu dokumentieren, dass es dennoch vorangeht, stellte die Senatorin die Schuljahreszahlen in einem gänzlich neuen Schulhaus vor – der Maria-Leo-Grundschule in Prenzlauer Berg. Sie gehört zu den 19 geplanten sogenannten Compartment-Schulen, in denen die Unterrichtsräume eines Jahrgangs jeweils einem „Forum“ für den gemeinsamen Austausch zugeordnet sind. „Wir denken Schule neu“, sagte Schulleiterin Sandra Scheffel und schilderte der Senatorin, wie positiv sich das Schulleben mithilfe der neuen Architektur verändern lässt.