„Neni“-Gastronomin Haya Molcho „Schlimm, wenn ein Mann mit 40 immer noch an der Mutter hängt“

Frau Molcho, gerade hat das ZDF Sie in einem 30-minütigen Beitrag porträtiert. Das Format heißt „Rolemodels“, also Vorbilder. Es geht explizit um weibliche Vorbilder. Ist es Ihnen wichtig, dass Ihr Karriereweg als der einer Frau gezeichnet wird?

Nein, das war mir nie wichtig. Ich habe vier Söhne, ich habe also in einer Familie mit fünf Männern gelebt. Unsere Erziehung war immer sehr sensibel, aber da gab es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Vielleicht liegt das an meiner Herkunft aus Israel, da gehen auch die Frauen zum Militär. Mein Mann hat genauso viel zur Erziehung beigetragen wie ich, er hat genauso viele Windeln gewechselt wie ich.