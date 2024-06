Nerv-Fanmeile, Stau und weniger U-Bahnen Berlin leidet für eine übertriebene EM-Party

Für einen westdeutschen CDU-Politiker wie Jens Spahn gehört Berlin-Bashing zum guten Ton. Für seine neueste Kritik hat er sich die Fanmeile anlässlich der Fußball-Europameisterschaft auf der Straße des 17. Juni herausgepickt. Wegen der Sperrung im Regierungsviertel stünden die Abgeordneten täglich im Stau. „Die Fanmeile gefährdet die Arbeitsfähigkeit des Parlaments“, echauffierte sich Spahn und übertrieb damit deutlich. Womit der Politiker allerdings recht hat: „Es nervt die Leute.“

Am Freitagabend startet die Fußball-EM mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. Von Begeisterung oder zumindest einer leichten Vorfreude kann bislang kaum die Rede sein.

Viele Berliner lässt das Turnier bestenfalls kalt. Was sie jedoch ärgert, sind die massiven Einschränkungen, die das Fußball-Event für alle Bürger in der Stadt mit sich bringt, ob sie nun mitfiebern oder nicht.

Bereits seit Wochen ist wegen der Fanmeile auf der Straße des 17. Juni eine zentrale Verkehrsachse gesperrt. Für Radfahrer kommt erschwerend hinzu, dass auch die Nord-Süd-Querung der Straße zwischen Schloss Bellevue und Potsdamer Platz deswegen dicht ist. Das bedeutet tägliche Umwege auf dem Weg zur Arbeit oder Freunden. Insgesamt wird die Sperrung fast drei Monate dauern. Drei lange Monate.

Doch nicht nur wer per Auto oder Rad in der Stadt unterwegs ist, wird von dem Turnier im Alltag betroffen sein. Kurz vor dem Turnierstart räumen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ein, dass an Spieltagen in Berlin auf einigen U-Bahnlinien der Takt ausgedünnt werden muss, damit auf anderen mehr Fans zum Olympiastadion transportiert werden können.

In ihrer Pressemitteilung ließ die BVG das unerwähnt. Wohl aus gutem Grund. Viele Berliner dürften nicht verstehen, warum ein Event, mit dem sie wenig anfangen können, ihren Alltag negativ beeinflussen sollte.

Der Autor ist landespolitischer Korrespondent der Berlin-Redaktion.

Natürlich ist Berlin Hauptstadt. Ständig gibt es hier Einschränkungen im Verkehr wegen Paraden, Demonstrationen, oder Staatsbesuchen. Erst in dieser Woche wieder durch die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Allerdings betrifft das oft kürzere Zeitfenster und dient einem berechtigten, größeren Interesse.

Davon kann bei der Fußball-EM nur mit Abstrichen die Rede sein. Es scheint, als habe auch der Senat, insbesondere die verantwortliche Sportsenatorin Iris Spranger (SPD), das Missverhältnis zwischen Aufwand und Bedeutung des Events nicht richtig eingeschätzt.

Sommermärchen 2006 war nicht am Reißbrett geplant

Zu sehr hat man sich bei den Planungen von den Bildern des Sommermärchens während der Fußball-WM 2006 leiten lassen. All das wollte man nun noch einmal kreieren. Doch darin steckt bereits der Fehler. Die Stimmung in den Wochen der WM 2006 entwickelte sich von sich aus. Sie war nicht am Reißbrett geplant und so vielleicht erhofft, nicht aber erwartet worden.

Doch von oben lässt sich dieses Gefühl nicht verordnen. Zumal, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind. Zu sehr bestimmen Krieg und vielfältige Krisen diese Zeit. Die Nationalelf wird die Deutschen davon kaum ablenken, gerade weil der immer weiter kommerzialisierte Profi-Fußball und insbesondere der Deutsche Fußballbund (DFB) in den vergangenen Jahren komplett selbstverschuldet gesellschaftlich massiv an Ansehen verloren haben.

Für die Fußball-EM in Berlin verantwortlich: Sportsenatorin Iris Spranger (SPD), hier mit Kultursenator Joe Chialo (CDU) auf der Fanmeile auf der Straße des 17. Juni. © dpa/Sebastian Gollnow

Bester Ausdruck für all das ist die Fanmeile. 2006 war es frisch und neu, sich an öffentlichen Plätzen mit vielen Menschen zum Fußballgucken zu treffen. Heute wirkt das Modell veraltet. Immer weniger Menschen sehen den Reiz darin, sich im engen Gedränge durch strenge Sicherheitskontrollen schleusen zu lassen, um dann ein Bier für sieben Euro kaufen zu können.

Lieber geht man wieder in die Kneipe oder guckt zu Hause mit Freunden. Die Fanzonen scheint es in dieser Größe vor allem noch für die Werbepartner der UEFA und Gastronomen zu geben.

Bei den Planern im Berliner Senat ist das nicht aufgefallen. Sie wollten das größtmögliche Spektakel. Die besten Bilder. Jetzt gibt es einen riesigen Kunstrasen und ein Fußballtor, das das Brandenburger Tor einrahmt. Genau dieses Gestänge ist das beste Sinnbild für die Berliner EM-Planung: Wirklich gut sieht es nur auf Fotos aus, nicht in der Realität vor Ort.