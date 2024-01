„Netzwerk der Wärme“ Berliner Bibliotheken an Wochenenden weiter länger geöffnet

Noch bis mindestens Ende Februar bleiben viele Bibliotheken in Berlin an den Wochenenden länger für Besucherinnen und Besucher geöffnet. In insgesamt 28 öffentlichen Bibliotheken kann somit samstags und zum Teil auch sonntags weiterhin länger gestöbert, gelesen und gespielt werden, wie der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) am Mittwoch mitteilte.

Die verlängerten Öffnungszeiten sind eine Aktion des „Netzwerks der Wärme“ – einem Projekt der Sozialverwaltung, das Menschen, die von Armut oder Einsamkeit betroffen sind, im Winter warme Angebote bietet. Ziel ist es, Orte der Begegnung und des nachbarschaftlichen Austauschs zu schaffen.

„Selbstverständlich verstehen sich alle der über 80 Standorte der Öffentlichen Bibliotheken dieser Stadt immer als Ort der Wärme, der Begegnung, als Treffpunkte und sichere und verlässliche Räume für die Menschen über das ganze Jahr“, versicherte der VÖBB. (dpa)