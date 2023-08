Neue Parkzonen in etlichen Kiezen Hier wird Parken in Berlin bald kostenpflichtig

In Berlin werden ab August sukzessive etliche neue kostenpflichtige Parkzonen eingerichtet. In insgesamt sieben zusätzlichen Zonen sollen Autofahrer noch in diesem Jahr für das Abstellen ihrer Fahrzeuge bezahlen müssen. Dabei soll es nicht bleiben: Auch in den kommenden Jahren planen die Bezirke, die Parkraumbewirtschaftung in ihren Kiezen auszuweiten. Das geht aus den Antworten der zwölf Bezirksämter auf eine Anfrage des Tagesspiegels hervor.