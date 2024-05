Neue S-Bahn-Strecke in Gefahr Bündnis fordert Umplanung von Straßenbau im Berliner Osten

Mehr als 50 Jahre nach der ersten Planung wird es jetzt konkret: Ab sofort liegen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Fehrbelliner Platz die Unterlagen für die TVO-Straße aus, die „Tangentiale Verbindung Ost“ (TVO).

Sie soll die Lücke zwischen der Märkischen Allee in Marzahn und der Spindlersfelder Straße in Köpenick und weiter nach Adlershof und zum Flughafen BER schließen – parallel zur ebenfalls seit Jahrzehnten geplanten „Nahverkehrstangente“. Doch so wie die Straße jetzt geplant ist, würde sie den Bau der Bahntrasse extrem erschweren. Das neu gegründete Bündnis „Schiene vor TVO“ will die Realisierung der geplanten Variante verhindern.

Die Pläne sehen vor, die rund sechseinhalb Kilometer lange TVO-Straße vierspurig zum größten Teil östlich des vorhandenen „Berliner Außenrings“ der Bahn zu führen – allerdings nicht wie früher geplant mit genug Abstand für die künftige Nahverkehrstangente, sondern über mehrere Kilometer auf deren bisher stets freigehaltener Trasse.

Dabei hatte der Senat erst im Februar den Bau der neuen S-Bahn-Strecke beschlossen. Nach den Plänen der Verwaltung müsste die neue S-Bahn später auf der heutigen Fernbahntrasse verlaufen, die dafür ebenfalls verlegt werden müsste. De facto müsste deshalb nicht nur eine Bahntrasse neu gebaut werden, sondern zwei. Angesichts des immensen Mehraufwandes ist die künftige S-Bahn aus Sicht der Kritiker damit so gut wie tot.

Die Lösung wäre aus Sicht des Bündnisses, die TVO-Straße zwei- statt vierspurig zu bauen und wie ursprünglich vorgesehen so weit von der vorhandenen Bahntrasse wegzurücken, dass dazwischen Platz für die neue S-Bahnstrecke bleibt. Das wäre die Alternative zum „verschwenderischen Umgang mit knappen und schützenswerten Ressourcen ohne mobilitätspolitische Notwendigkeit und jegliche klimapolitische Vernunft“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative, der beispielsweise der Umweltverband BUND, der Verkehrsclub VCD, das Bündnis Pro Bahn und die Bürgerinitiative Wuhlheide angehören.

400 Millionen Euro soll die Straße nach der aktuellsten Prognose mindestens kosten. Vor ein paar Jahren war noch von 80 Millionen die Rede.

Letztere kämpft vor allem auch gegen die mit der TVO-Variante verbundene Vernichtung von etwa 15 Hektar Wald. Nach ihren Angaben wäre die Rodung die größte Waldzerstörung in Berlin seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die Bürgerinitiative kritisiert auch, dass die Unterlagen nur für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer ausgelegt werden, nämlich bis zum 6. Juni: Vier Wochen seien zu knapp, um sich durch mehr als 40 Ordner zu arbeiten.