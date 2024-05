Neue Schnellstraße durch den Berliner Osten Kritiker der TVO wollen notfalls klagen

Sobald man die vier Abbiegespuren am Ende der Spindlerfelder Straße hinter sich hat, wird es idyllisch. Die Wuhlheide ist ein dichter Mischwald, in dem es aus Baumhöhlen und Geäst piepst und auch der Boden üppig grün ist.

Mehr als 15 Hektar müssten gerodet werden, um die TVO zu bauen, wie geplant: Die Tangentiale Verbindung Ost – kurz TVO – soll eine vierspurige autobahnähnliche Straße werden, die die chronisch verstopften Parallelstrecken zwischen Marzahn und Köpenick entlasten soll.

Das Verkehrsproblem des Berliner Südostens ist täglich zu erleben: Stau überall. Aber aus Sicht der Kritiker wird die TVO das Problem nicht lösen, wenn sie auf Kosten der ebenfalls geplanten parallelen S-Bahn entsteht. Konkret: Auf deren seit den 1960er-Jahren freigehaltener Trasse neben dem sogenannten Berliner Außenring der Bahn von Friedrichsfelde bis hinunter nach Grünau.

Fast zehn Jahre war die Verkehrsverwaltung mit der Planung beschäftigt. Zurzeit liegen bei der Bauverwaltung am Fehrbelliner Platz die Unterlagen für die Planfeststellung aus: mehr als 40 Ordner, mehr als 20 Kilometer vom Ort des Vorhabens entfernt.

Diese Art der Öffentlichkeitsbeteiligung ist einer von vielen Kritikpunkten des Bündnisses „Schiene vor TVO“. Mehr als ein Dutzend Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um die geplante Variante zu verhindern. Denn wenn die käme, müsste nördlich des Bahnhofs Wuhlheide auf mehreren Kilometern die vorhandene Bahntrasse verschoben werden, um die neue S-Bahn zu bauen, was unbezahlbar sein dürfte. Am Mittwochabend lud das Bündnis zu einem Pressegespräch mit anschließendem Bürgerdialog in die Alte Försterei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Meinungen über die Alternativen gehen im Bündnis auseinander, aber in vier Punkten sind sich alle einig: Die aktuelle Planung sei ein überdimensionierter Anachronismus auf Kosten von Natur und Klima. Die Schiene müsse Vorrang haben – und ihre durch die jetzige TVO-Variante absehbaren Mehrkosten müssten in die Kosten-Nutzen-Abwägung der Straße eingehen. Außerdem müsse die „Nahverkehrstangente“ der Bahn ebenso gemeinsam mit der TVO geplant werden wie die Verkehrsberuhigung der parallelen Straßen, damit am Ende nicht nur der Autoverkehr auf Kosten aller anderen Verkehrsmittel profitiert. Die Konsequenz daraus müsse ein Neustart der Planungen sein.

Für die neue Straße durch die Wuhlheide müsste dieser Wald gerodet werden. © Stefan Jacobs

In der Konfliktzone nördlich des Bahnhofs Wuhlheide dominieren erst Kiefern, weiter Richtung Marzahn wird der Wald zu Gestrüpp. In Biesdorf stehen ein paar wenige Gärten und Häuser der TVO-Trasse im Weg. Eine nur zweispurige Straße würde dieses Problem zumindest lindern. Noch weiter im Norden erledigt sich der Konflikt dadurch, dass die TVO auf die westliche Seite der vorhandenen Bahntrasse wechseln und hinter dem Tierpark bis zum Anschluss nach Alt-Friedrichsfelde führen soll.

Die Stadträtinnen aus Treptow-Köpenick und Lichtenberg sind auch dabei

Während in der Alten Försterei schon die ersten von später mindestens 120 Gästen zur Bürgerversammlung eintreffen, erklären Heiner von Marschall vom Verkehrsclub VCD und Björn Obmann vom Umweltverband BUND, dass sie Klagen gegen die Planfeststellung nur fürs zweitbeste Mittel hielten.

Zunächst gehe es um Information der Öffentlichkeit und fundierte Einwendungen gegen die Planungen. Darum bemüht sich lokal vor allem die Bürgerinitiative Wuhlheide, die hunderte Einladungsflyer gedruckt und die Verkehrsstadträtinnen von Treptow-Köpenick und Lichtenberg eingeladen hat. Es wird ein angenehmer Abend für die Grünen-Politikerinnen; die Stimmung im Saal ist klar TVO-kritisch.

Für die geplante „Nahverkehrstangente“ wurden schon vor Jahrzehnten Brückenpfeiler in die Spree gesetzt. © Stefan Jacobs

Wie es überhaupt passieren konnte, dass eine während der längsten Planungszeit grün geführte Verkehrsverwaltung die vierspurige Straße auf Kosten der Bahn geplant hat, erklären die Bündnisleute mit der Vorgeschichte: Die Bürgermeister der drei angrenzenden Bezirke hätten Druck gemacht für eine möglichst üppig dimensionierte Straße, die die unmittelbaren Anwohner möglichst wenig stört. Mangels anwesender Fürsprecher habe dabei die Bahn den Kürzeren gezogen. Wobei auch das aus Sicht von Fachleuten noch nicht ausgemacht ist: Es sei juristisch extrem schwierig, Bahntrassen zu entwidmen für eine anderweitige Nutzung.

Christian Linow vom Fahrgastverband Igeb sagt: Wenn die TVO wider alle Vernunft vierspurig gebaut werde, müsse sie von vornherein Busspuren und sinnvoll gelegene Haltestellen bekommen – so lange, bis irgendwann die parallele S-Bahn in Betrieb geht.

Pro-Bahn-Sprecher Matthias Oomen fasst die Lage so zusammen: „Wir hoffen noch auf die Vernunft.“ Ansonsten werde wohl der Rechtsweg beschritten, was für den zeitlichen Ablauf von Projekten erfahrungsgemäß „sehr schmerzhaft“ sei. Manche im Saal erinnert der Fall an die Verlängerung der Stadtautobahn zum Treptower Park – vor allem wegen der Kosten: Die Prognose für die TVO hat sich über die Jahre verfünffacht auf zuletzt knapp 400 Millionen Euro. Die A100 stand bei derselben Summe, als die ersten Bagger anrollten. Jetzt bewegen sich die Prognosen in Richtung 800 Millionen.