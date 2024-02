Neue Verzögerungen Heidekrautbahn fährt wohl erst 2026 wieder nach Berlin-Wilhelmsruh

Mindestens ein weiteres Jahr Verzögerung: Die Heidekrautbahn wird nicht mehr wie zuletzt geplant Ende 2024 in Betrieb gehen – stattdessen könnte sie sogar erst 2026 fahren. „Wir versuchen es so hinzubekommen, dass wir Ende 2025 in Betrieb gehen“, sagte Detlef Bröcker, Chef der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), am Dienstag. „Aber das kann ich heute nicht versichern.“ Weitere Verzögerungen sind demnach wahrscheinlich.