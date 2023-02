Neue Zahlen zu den Kalayci-Ermittlungen Agentur erhielt mehr als 6,7 Millionen Euro vom Berliner Senat

Der Berliner Senat hat mehr als 6,7 Millionen Euro an die Agentur bezahlt, die im Fokus der Ermittlungen um SPD-Politikerin Dilek Kalayci steht. Für diese Summe entwickelte das Kommunikationsunternehmen für die Senatsarbeitsverwaltung diverse Kampagnen.

Das geht aus einem „Anhang“ hervor, den wiederum die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch überraschend der CDU zusandte. Noch vor einer Woche teilte Gesundheitsstaatssekretär Thomas Götz (Grüne) auf CDU-Anfrage mit: „Über die Vergütung kann aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses keine Auskunft gegeben werden.“

Nachdem der Senat jede Auskunft verweigerte, werden nun erste Beträge bekannt – wohlgemerkt, nachdem wir mit einem Untersuchungsausschuss drohten Stefan Evers, Berliner CDU-Generalsekretär

Und auch in diesem Ergänzungsschreiben an die CDU gibt Staatssekretär Götz nicht an, wie viel seine eigene Gesundheitsverwaltung für Kampagnen an das private Unternehmen zahlte. Unklar ist also nach wie vor, wie teuer insbesondere die aufwendige Pflege-Kampagne war, die SPD-Politikerin Kalayci 2020 als damalige Gesundheitssenatorin absegnete.

Gegen den Inhaber der Agentur wird seit 2021 wegen mutmaßlicher Vorteilsgewährung ermittelt, gegen Kalayci wegen Verdachts der Vorteilsnahme. Die SPD-Politikerin soll die Firma privat genutzt haben, bevor die Agentur mit der Pflege-Kampagne für den Senat tätig wurde. Eine von Kalayci beauftragte Kanzlei wies den Vorwurf zurück.

„Neue Zahlen, neue Widersprüche. Nachdem der Senat zunächst jede Auskunft über die Zahlungen an die SPD-nahe Werbeagentur verweigerte, werden nun erste Beträge bekannt – wohlgemerkt, nachdem wir mit einem Untersuchungsausschuss drohten“, sagte der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. „Wie aus der nachgelieferten Auskunft hervorgeht, wurden die ersten Aufträge an das Werbeunternehmen 2015 vergeben, in dieser Zeit war Dilek Kalayci noch Arbeitssenatorin. Dann folgte ein Auftrag aus der Gesundheitsverwaltung, in der SPD-Funktionärin 2016 anfing.“

CDU-General Evers sagte, man werde alle Möglichkeiten nutzen, um vollständige Zahlen zu erhalten: „Wir müssen klären, wie hoch die Honorare an die Agentur über alle Senatsverwaltungen hinweg tatsächlich waren.“

Schon bevor Staatssekretär Götz nachträglich die 6,7 Millionen Euro nannte, waren konkrete Summen nur aus der Arbeitsverwaltung bekannt: Für eine Ausbildungskampagne wurden für 2021, 2022 sowie 2023 je 425.000, 900.000 und weitere 900.000 Euro im Landeshaushalt ausgewiesen. Zudem legte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg kürzlich offen, dass für drei kommunale Aufträge insgesamt mehr als 300.000 Euro zur Verfügung standen.

Die Agentur war allerdings auch für Senatsverwaltungen für Inneres und für Kultur tätig, zudem das Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die meisten dieser Stellen wurden im Auftragszeitraum von SPD-Politikern geführt. Für die Gesundheitsverwaltung ist die Firma noch bis Oktober 2024 tätig.

