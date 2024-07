Neue Züge fehlen, die alten sind kaputt Bei der Berliner U-Bahn quietscht es massiv

Bislang war die S-Bahn-Krise einmalig. 2009 brach an einem Zug ein Rad entzwei, anschließend entgleiste die gesamte Berliner S-Bahn. Das Unternehmen wollte Geld sparen, sparte deshalb an der Wartung. Die Aufsichtsbehörden stoppten das, monatelang fuhr nur ein Bruchteil der Züge.

Nun hat die Berliner U-Bahn Probleme mit den Rädern. Sie verschleißen zu schnell. Wieso genau, steht nicht fest, kann auch egal sein. Die BVG hat für die Linien U6 bis U9 nur eine Werkstatt, die ist völlig überlastet mit dem Tausch der Räder. Viele Fahrten fallen aus, mehr oder weniger spontan. Die App zeigt das nicht an. Nun soll „planmäßig“ der Takt ausgedünnt werden, das soll den Schrecken für die Fahrgäste planbarer machen. Vielleicht funktioniert dann auch die App.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Montag früh versteckte die BVG diese Nachricht in einer Zwischenbilanz zur Fußball-EM: „Sportliche Leistung in herausfordernden Zeiten“, hieß die Überschrift. Mit der Herausforderung meinten die Verkehrsbetriebe aber nicht die zehntausenden Fans auf dem Weg zum Stadion, sondern den Fuhrpark. Die ältesten Waggons sind nunmehr 60 Jahre alt. Immerhin fahren sie noch. Der Reparaturaufwand, nicht nur an den Rädern, ist immens. Eine andere Serie Züge musste wegen irreparabler Schäden komplett auf den Schrott gefahren werden.

Wieso hat Berlin keine modernen Züge?

Wieso hat Berlin keine modernen Züge, wie die Hauptstädte um uns herum? Weil die SPD im Jahr 2001 das „Sparen bis es quietscht“ (O-Ton Klaus Wowereit) zum Maß der Dinge machte. Und nun quietschen halt die U-Bahn-Räder, stellte der Fahrgastverband Igeb fest. Die Probleme wurden von Jahr zu Jahr größer, die BVG gab sich lange Zeit viel Mühe, das zu verheimlichen. Züge fielen aus, Takte wurden verlängert. Die U-Bahn wird seit Jahren auf Verschleiß gefahren.

Immer wieder ist intern zu hören, dass die BVG über die pannenreiche Sanierung der U6 in Reinickendorf ganz froh ist. Denn durch die kürzere Fahrt werden zwei Züge gespart. Seit Anfang November 2022 ist der Abschnitt von Tegel nach Kurt-Schumacher-Platz gesperrt. Eigentlich sollte die Linie in diesem Jahr wieder eröffnet werden, doch das verschiebt sich auf 2026. Mindestens. Selbst wenn diese Erzählung von BVGern nicht stimmen sollte, zeigt sie doch das Ausmaß des Problems.

In den vergangenen 25 Jahren wurden kaum noch neue Züge ausgeliefert. Und schlimmer: Es wurden keine neuen mehr geordert. Die Kehrtwende kam viel zu spät, die Großbestellung bei Stadler wurde dann noch ein paar Jahre juristisch (vorher absehbar) verzögert. Der erste neue Zug der Baureihe JK wurde im Januar wie ein Star gefeiert, der Regierende Bürgermeister klatschte. Fahren mit Fahrgästen darf das Modell noch nicht, in den kommenden Monaten muss getestet werden.

Die BVG verspricht sich und den Berlinern von den neuen Zügen eine „grundlegende Entlastung“. Vermutlich beten sie gerade bei der BVG, dass bei den Tests alles glattgeht. Wenn nicht, dann hat Berlin auch eine U-Bahn-Krise.