In den Kollegien der Berliner Schulen gibt er einen neuen Grund für Unzufriedenheit. Diesmal geht es um die Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro, die ab 1. November gezahlt wird.

Sie wird nämlich nur bis zur Einkommensgruppe A13/ E13 gezahlt. Wer mehr verdient, bekommt die Zulage nicht. Das betrifft nun ausgerechnet diejenigen Lehrer, die - bei voller Unterrichtsbelastung - mehr Verantwortung übernehmen – etwa als Fachleiter oder Qualitätsbeauftragter. Sie rutschen als Anerkennung für ihr zusätzliches Engagement in die EG 14. Allerdings beträgt der Unterschied zur EG 13 nur 300 Euro. Durch die Zulage wird daher der Abstand zwischen beiden Besoldungsgruppen halbiert. Netto bleibt kaum etwas übrig.

Der Verband der Oberstudiendirektoren habe vor dieser Konsequenz frühzeitig gewarnt, sagte am Dienstag der Vorsitzende Ralf Treptow. Ohne Erfolg.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte bereits Mitte September, dass die Höhergruppierungen in die EG 14 durch den Wegfall der Hauptstadtzulage und die niedrigere Jahressonderzahlung "nahezu zum Nullsummenspiel werden".

Größere Verantwortung zu tragen zahle sich zukünftig also "nicht mehr in größerem Geld aus", schlussfolgert die GEW. Der Ausschluss von der Hauptstadtzulage könne zu Recht als mangelnde Wertschätzung empfunden werden, heißt es.

GEW: Es droht der Ausschluss aus der Tarifgemeinschaft

Das ist aber nicht alles: Anstatt den GEW-Empfehlung zu folgen und in der letzten Tarifrunde 2019 eine Zulage zu verhandeln, sei im Sommer für die Beamten ein Gesetz beschlossen worden: "Damit wurde das Pferd von hinten aufgezäumt", meint die GEW, denn die für die Tarifbeschäftigten notwendige Zustimmung des Arbeitgeberverbandes TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) sei nicht eingeholt worden. Inzwischen habe die TdL ihre Zustimmung versagt "und Berlin droht schlimmstenfalls der Ausschluss", warnen die GEW-Tarifexperten.

Das Münchner Vorbild wurde stark angewandelt

Berlin hatte die Idee zur Hauptstadtzulage aus München übernommen. Dort wurde sie bereits 1990 als Ballungsraumzulage konzipiert - eine Reaktion auf die hohen Lebenshaltungskosten in der bayerischen Landeshauptstadt. Was mit 75 Euro für Staatsdiener begann, die weit unter 3000 Euro brutto verdienten, wurde in den vergangenen 30 Jahren allerdings immer mehr ausgeweitet - zuletzt 2019.

Anders als in Hauptstadtzulage in Berlin gilt nach Auskunft des Münchner Personal- und Organisationsreferat für die Münchenzulage: