Neuer Online-Supermarkt in Berlin Oda sammelt 145 Millionen Euro von Investoren ein

Der norwegische Online-Supermarkt Oda konnte 145 Millionen Euro Kapital von Investoren einsammeln. In Berlin bereitet das Unternehmen bereitet momentan seinen Eintritt in den deutschen Markt vor. Im Januar sollen die ersten Lieferungen in der deutschen Hauptstadt ausgefahren werden (Tagesspiegel berichtete).

Oda wurde 2013 gegründet und erwirtschaftet nach eigenen Angaben im Heimatmarkt Norwegen bereits Gewinne. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich die Beteiligungsgesellschaften Kinnevik, Verdane Capital, Summa Equity, Rasmussen Group und Prosus.

Oda will Discountern Konkurrenz machen

Die sogenannte Post-Money-Bewertung, also die Bewertung des Unternehmenswerts inklusive des neuen Kapitals, beläuft sich demnach auf etwa 3,5 Milliarden Norwegische Kronen (330 Millionen Euro).

„Im vergangenen Jahr haben wir in Norwegen unsere Preise gesenkt, um mit Wettbewerber:innen im Discountermarkt mithalten zu können“, sagte Mitgründer und Geschäftsführer Karl Munthe-Kaas. „Das hat sich positiv auf unseren Kundenstamm und den Umsatz ausgewirkt. An diese Erfolge werden wir nun auch in unseren internationalen Märkten Finnland und Deutschland anknüpfen.”

