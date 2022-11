Neues Buch „Glücksorte im Havelland“ 80 Tipps für einen Ausflug nach Brandenburg, die sich lohnen

Am Gnevsdorfer Wehr kann man der Havel Tschüss sagen. Hier mündet der Fluss in die Elbe, nachdem er sich 338 Kilometer durch Brandenburg gewunden hat. Er stromert gewissermaßen durch eine Schatzkiste. Das jedenfalls findet Autorin Marike Langhorst, die in ihrem gleichnamigen Buch „Glücksorte im Havelland“ beschrieben hat. 80 hat sie gefunden, die Berlinern schöne Ausflugsideen liefern.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden