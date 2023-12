Neujahrsvorsatz für die Wirtschaft Berlin muss unter die Top 3 Europas kommen

Nach den Weihnachtswünschen ist vor den Neujahrsvorsätzen. Der dringende Wunsch – nicht nur der Berliner Wirtschaft – nach einer zügigen Umsetzung der Verwaltungsreform ist ja leider nur in Ansätzen in Erfüllung gegangen.

Jetzt ist zu hoffen, dass die Berliner Politik aus dem nicht erfüllten Wunsch den Top-Vorsatz für 2024 (und folgende) macht. Denn Berlin droht an Strahlkraft im internationalen Wettbewerb der Metropolen zu verlieren. So hat Berlin nach dem jährlichen Global Cities Report, einer internationalen Unternehmensberatung, ausgerechnet bei der – gesondert bewerteten – Zukunftsfähigkeit neun Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr verloren und liegt deutlich etwa hinter Kopenhagen, Helsinki oder auch München auf Platz 21.

Sebastian Stietzel ist Präsident der Industrie- und Handelskammer Berlin.

Ich habe nicht gezählt, in wie vielen Gesprächen mit der Politik, Reden und Interviews die IHK Berlin die Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandorts angemahnt hat. Zugegeben, Zukunftssicherung klingt erst einmal abstrakt. Und natürlich wird niemand, und schon gar kein Politiker, erklären, man sei gegen Zukunftssicherung. Nur muss dann bitte auch aktiv etwas geschehen.

Was das konkret heißt? Zum Beispiel Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur statt teurer Klientelgeschenke wie das 29-Euro-Ticket. Zum Beispiel der systematische Transfer von Know-how und Talenten von den Berliner Hochschulen hin zur Wirtschaft hier in Berlin. Wir leisten uns exzellente Universitäten und interessieren uns bislang sträflich wenig für den Return on Investment für den Standort. Zum Beispiel eine überzeugende Bildungslandschaft oder auch die systematische Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen. Und vor allem natürlich heißt Zukunftssicherung Digitalisierung und leistungsstarke Verwaltung. Unser Anspruch – und Vorsatz – muss es sein, bei solchen Rankings die #1 aus Deutschland, unter den Top 3 Europas und unter den Top 10 der Welt zu liegen.

