Neun Tipps für ein Anfänger-Wochenende in Berlin Theater für die Zweijährige, Afrika-Romane und Brownies im öffentlichen Wohnzimmer

Je weiter ich weg bin von Berlin, desto mehr liebe ich die Stadt. In meiner brandenburgischen Heimat schwärme ich von den Buchläden, Cafés und den Kinos, in denen all die tollen Filme laufen, die ich nie zu sehen kriege. In der Realität bewege ich mich durch die Hauptstadt wie ein Maulwurf – unterirdisch per U-Bahn und sehr geschäftig. Immer bin ich zu Terminen in Berlin, selten zum Flanieren. Das ist nicht nur Zeitmangel. Ich glaube, oft fühle ich mich zu schwach für die vielen Menschen, den Dreck, die Coolness.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden