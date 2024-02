Nicht für alles braucht es die Werkstatt Wie man das Fahrrad selbst fit macht für den Frühling

Zehn Grad und Sonne im Februar in Berlin – und das sogar am Wochenende! Da lohnt es sich, das eigene Fahrrad fit für den Frühling zu machen, bevor um Ostern herum alle anderen auf dieselbe Idee kommen und die Fahrradläden wieder keine freien Werkstatttermine haben. Sofern man sie überhaupt braucht. Denn viele Arbeiten am Fahrrad lassen sich ganz einfach selbst erledigen – wenn man weiß, wie es geht. Hier ein paar Tipps, was man machen kann und sollte für den perfekten Fahrrad-Start in den Frühling.