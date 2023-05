„Nicht in den Wohlfühlmodus kommen“ Berlins Landeswahlleiter drängt auf schnelle Reformen

Berlins Landeswahlleiter drängt auf versprochene Reformen bei der Wahlorganisation. Stephan Bröchler sagte dem Tagesspiegel: „Wir dürfen jetzt nicht in einen Wohlfühlmodus kommen, weil die Wiederholungswahl und der Volksentscheid geglückt sind. Der Reformprozess der Wahlorganisation darf nicht erlahmen, sondern muss jetzt aufgesetzt werden.“ Noch immer würden Abstimmungen in Berlin in einem „Reparaturmodus“ durchgeführt, sagte der Landeswahlleiter.