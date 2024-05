Nicht nur zum Schutz von Tieren Warum Berliner Wiesen im Mai nicht gemäht werden sollten

In Großbritannien gibt es den sogenannten „No Mow May“, also den „mähfreien Mai“. In diesem Monat werden die Rasenflächen nicht gemäht, das ist aktiver Umweltschutz. Denn Wiesen, die Anfang Mai 2023 gemäht wurden, verwandelten sich bei der Hitze in gelbe Steppen, während ungemähte Wiesen der Trockenheit trotzten.

Der Landesverband Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) orientiert sich an dieser Form des Umweltschutzes und appeliert dringend, die Mahd im Mai auf allen öffentlichen Flächen und in privaten Gärten möglichst auszusetzen. „Die Wiesen sind jetzt noch saftig grün, weil es im Winterhalbjahr viel geregnet hat“, sagt Janna Einöder, die Referentin für Stadtgrün des Nabu Berlin.

Die Wiesen halten die Feuchtigkeit ohne Mähen besser

„Damit sie es auch bleiben, sollten wir ihnen im Mai eine Mähpause gönnen. Dann halten die Wiesen die Feuchtigkeit besser, Blühpflanzen können sich aussäen und obendrein spart man Pflegekosten. Außerdem ist langes Gras ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere wie bodennistende Wildbienen, Käfer, Heuschrecken oder Schmetterlingsraupen.“

Ein britisches Forscherteam hat herausgefunden, dass sich die Zahl und Vielfalt von Schmetterlingen verdoppeln kann, wenn Wiesen seltener gemäht werden. Das liegt nicht nur daran, dass in solchen Wiesen mehr Wildblumen gedeihen, die Schmetterlinge und andere Bestäuber anziehen.

Viele Schmetterlinge ernähren sich von den Wiesengräsern

Vielmehr ernähren sich auch die Raupen vieler Schmetterlinge wie Schachbrett, Ochsenauge oder Dickkopffalter von Wiesengräsern. Zudem vernichtet das Mähen viele Schmetterlingseier, Puppen und Raupen, aus denen später Schmetterlinge werden. „Wer Schmetterlinge liebt, muss sein Gras wachsen lassen“, sagt Kana Einöder.

Wer nicht ganz auf das Mähen verzichten kann, weil Kinder auf der Wiese spielen oder eine Wegesicherung eingehalten werden muss, sollte wenigstens Teile des Rasens verschonen und als „wilde Ecken” der Natur überlassen. „Hier zählt jeder Quadratmeter, der stehen bleiben darf“, sagt Jana Einöder.

Das Mähen mit der Sense ist am ökologischsten

Auch beim naturnahen Mähen gibt es einiges zu beachten: Am Schonendsten für Insekten und andere Kleintiere ist das Mähen mit der Sense. Vor allem bei größeren Flächen sind Balkenmäher oder Freischneider brauchbare Alternativen. Wichtig ist, die Wiese von der Mitte aus in Etappen zu mähen, damit die Tiere Zeit haben, in umliegende Flächen auszuweichen. Zum Schutz von bodenlebenden Insekten sollte das Gras außerdem nicht zu kurz gemäht werden.

Der Nabu organisiert den Wettbewerb „Mein Raupenreich“. Dabei kürt er die schmetterlingsfreundlichsten Gärten, Balkone und Blumenkästen. Bis zum 31. August können Naturfreunde entsprechende Fotos senden an: schmetterling@nabu-berlin.de.