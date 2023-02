Niederlage der SPD in Berlin-Spandau Treten Sie jetzt zurück, Frau Bürgermeisterin?

2021 war sie noch die Überraschung: Da gewann Carola Brückner, SPD, die Bürgermeisterwahl knapp in Berlin-Spandau und wurde die erste Frau nach 97 Männern auf dem Rathausstuhl, mit nur 500 Stimmen Vorsprung vor Frank Bewig von der CDU. Doch diesmal gewann Bewig von CDU - mit mehr als 15.000 Stimmen Vorsprung. Deshalb erhebt die CDU nach dem sehr klaren Sieg auch den Anspruch auf den Bürgermeisterposten in Spandau. Doch die Spielregeln sind kompliziert: Die Bürgermeisterin kann nur von der BVV per Zweidrittelmehrheit abgewählt werden oder selbst zurücktreten.

Im Wahl-Newsletter von Tagesspiegel Spandau, den wir Ihnen am Tag 1 nach der Wahl geschickt haben, meldet sich die Bürgermeisterin zu Wort. Brückner, 60, hat vorher im Bundesministerium für Arbeit und Soziales gearbeitet als Referatsleiterin (Ministerialrätin).

Frau Brückner, wie haben Sie den Abend verbracht?

„Auf der SPD-Wahlparty, wie immer im ‚Café Charlotte‘ in der Altstadt. Das Ergebnis war deutlich, ich bin gegen halb eins nach Hause. Vorher habe ich aber Frank Bewig gratuliert, per Whatsapp, es war spät. Und wir sehen uns eh bald.“

Nach einer Nacht schlafen: Treten Sie heute zurück?

„Sie kennen mich: Schnellschüsse sind mit mir nicht zu machen. Sie werden von mir dazu keine Antwort in die eine oder in die andere Richtung hören. Ich beteilige mich nie an Spekulationen.“

Wie geht’s denn nun weiter?

„Wir reden heute Nachmittag auf SPD-Landesebene, wie wir die Ergebnisse bewerten und wie es weitergeht. Wir werden mit allen demokratischen Parteien im Rathaus Spandau reden und hören, welche Gedanken sie haben. Alles andere ist jetzt, so kurz nach der Wahl, zu früh. Es ist schwierig, aber wir haben keine Eile. Wir kommen als BVV spätestens am 16. März, spätestens 22. März zusammen.“

Neue Machtverhältnisse im Rathaus Spandau

Neue Machtverhältnisse im Bezirk. Die CDU stellt künftig theoretisch 3 Stadträte, die SPD 2, die AfD 1. 2021 lag die CDU 500 Stimmen hinter der SPD, jetzt liegt sie 15.000 Stimmen vor der SPD – und macht sich im Rathaussaal künftig noch breiter (aktuell sitzt sie zwischen FDP und AfD). Zuletzt kam die CDU auf 16 BVV-Sitze, künftig sind es 23. Die anderen: SPD (14), Grüne (6), AfD (6), FDP (2), Linke (2) und Tierschutzpartei (2).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aber das wird sich vielleicht noch ändern. Denn aufgepasst! Die Grünen könnten wie 2021 eine Stimme verlieren, die SPD sogar 2 Stimmen. Denn auf dem Wahlzettel standen diesmal wieder jene, die in der Zwischenzeit längst die Fraktion verlassen hatten.

Ein Bezirksverordneter der SPD und eine Bezirksverordnete der Grünen waren nach der Wahl 2021 nur noch als Einzelverordnete unterwegs und wollten mir ihrer Fraktion nichts mehr am Hut haben. Der dritte Bezirksverordnete der SPD wechselte zur Tierschutzpartei und könnte die Partei mit seiner SPD-Stimme wieder auf 3 Sitze stärken.

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Gern. Einmal pro Woche senden wir Ihnen den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel zu, in dem wir Kieznachrichten bündeln, Bezirksdebatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen - kostenlos hier unter tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite