Noah abgehängt Mohammed ist der beliebteste Babyname in Berlin

In Berlin war der beliebteste Vorname für Jungen im Jahr 2022 Mohammed – und löste damit Noah ab, der auf Platz zwei rutschte. Auf Platz drei landete Adam. Das wird aus einer Liste der häufigsten Erstnamen deutlich, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlichte.

Bei Mädchen war in Berlin Sophia am beliebtesten, gefolgt von Emilia und Emma. Deutschlandweit führten Noah und Emilia die Liste an.

In Brandenburg waren Emil und Mia im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen. Auf Platz zwei und drei landeten bei den Jungen Finn und Oskar. Bei den Mädchennamen waren es Charlotte und Hanna. Die beliebtesten bundesweiten Namen – Noah und Emilia – landeten in Brandenburg nicht auf den vorderen Rängen.

Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. (dpa)