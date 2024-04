Noch längst nicht saugfähig Berlin verschläft den Umbau zur Schwammstadt

In einer Wohnstraße am Savignyplatz mussten Wasserleitungen erneuert werden, weshalb sie großflächig aufgerissen wurde. Könnte, ja müsste man sie bei dieser Gelegenheit nicht gleich so modernisieren, dass ein Teil des Regens versickern kann, statt sich in der Kanalisation mit Hausabwässern zu vermischen und als verdrecktes Spreewasser Richtung Nordsee abzufließen?