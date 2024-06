„Nochmal würde ich das nicht machen“ Berliner Hoteldirektor absolviert Ultra-Marathon in der Sahara

An den Punkt, an dem seine Läuferkarriere eskalierte, kann sich Jan-Patrick Krüger genau erinnern. Um seinen 40. Geburtstag herum bemerkte der Geschäftsführer des Hotels „Berlin, Berlin“ am Lützowplatz bei sich und den Männern in seinem Umfeld eine Tendenz zum Wohlfühlbäuchlein. „Das möchte ich nicht!“, stellte er für sich selbst fest. Und weil Essen in seinem Beruf eine zentrale Rolle spielt, musste ein anderer Hebel her: Ultra-Läufe.

Krüger hatte zu dieser Zeit bereits die World Marathon Majors, also die 42,195 Kilometer-Läufe in Berlin, London, Chicago, Boston, New York und Tokio absolviert und sich mit Spitzenzeiten von unter drei Stunden für die Startklasse der Semi Elite qualifiziert. Noch schneller zu werden, sei als Ziel keine Option gewesen, sagt der heute 51-Jährige. „Da macht das Training keinen Spaß mehr.“

Also meldete er sich für den Müritz-Lauf an – 75 Kilometer rund um Deutschlands größten Binnensee – und war sofort angefixt. Anders als bei den großen Marathons mit bis zu 50.000 Teilnehmenden kommen hier nur etwa 300 Läufer zusammen. „Es gibt keine Hektik, alles ist entspannt“, sagt Krüger. „Ich hatte mein Ding gefunden.“

Laufgruppe mit Hotel-Gästen

Seine Begeisterung nutzte er damals auch beruflich. Nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann in Bad Reichenhall und Stationen in Köln, Hamburg und Dresden wechselte Krüger 2013 in die Hauptstadt, wo er das Hotel „Berlin, Berlin“ zunächst als General Manager leitete. „Cocktailempfänge mit dem Hoteldirektor fand ich veraltet, also habe ich als Angebot für die Gäste eine Laufgruppe ins Leben gerufen“, sagt der Rheinländer. Das habe ihn nahbarer gemacht und eine ganz andere Gesprächsebene eröffnet.

Jan-Patrick Krüger nach dem Tokio-Marathon. © Pandox

Aktuell läuft Jan-Patrick Krüger etwa 300 bis 400 Kilometer pro Woche. Jeden zweiten Tag einen Halbmarathon, am Wochenende größere Runden. Mit einem professionellen Trainer hat er dabei nie gearbeitet, sondern sich stattdessen sein Wissen angelesen. „Es fasziniert mich, dass der Körper im Prinzip in der Lage ist, ewig zu laufen, wenn man sich geistig darauf einstellt und die entsprechenden äußeren Voraussetzungen schafft“, sagt er über seinen Antrieb. Einen vorläufigen Höhepunkt markierten die Bieler Lauftage, ein 100-Kilometer-Nachtlauf in der Schweiz, bei dem 485 Höhenmeter zu bewältigen sind.

250 Kilometer durch die Wüste

Ein Urlaub mit der Familie in den USA im vergangenen Jahr ermutigte Krüger schließlich, sich für den Marathon des Sables in Marokko anzumelden. Der Lauf führt an sieben Tagen 250 Kilometer durch die Sahara und gilt als härtester Ultra-Marathon der Welt.

Die Teilnehmenden sind Temperaturschwankungen von tagsüber mehr als 50 und nachts nur etwa fünf Grad ausgesetzt. Ihre circa zwölf Kilogramm schwere Ausrüstung mit Schlafsack, Isomatte und Verpflegung tragen sie auf dem Rücken. 1994 verirrte sich ein Läufer während eines Sandsturms in der Wüste und wurde erst nach neun Tagen von Nomaden in Algerien gefunden, 2007 starb ein Teilnehmer nach der Nachtetappe.

Jan-Patrick Krüger ist Geschäftsführer im Hotel „Berlin, Berlin“ am Lützowplatz. © Jan-Patrick Krüger

„Ich hatte das schon länger im Auge, habe mich aber nicht getraut“, sagt Jan-Patrick Krüger. Die Möglichkeit, in den USA bei hohen Temperaturen zu trainieren, habe ihn schließlich glauben lassen, dass er es schaffen könne. Krüger war noch nicht einmal zurück in Deutschland, da hatte er die Bewerbung für April 2024 schon abgeschickt.

Krüger denkt schon an eine Alpenüberquerung

Besondere Voraussetzungen gebe es für die Teilnahme nicht, so Krüger. Erst vor Ort müsse per ärztlichem Attest die gesundheitliche Tauglichkeit nachgewiesen werden. Allein die Teilnahmegebühr in Höhe von 3700 Euro halte jedoch Menschen ab, denen es nicht ernst ist. „Wer dort dabei ist, weiß was er tut. Das sind keine Leute, die an Silvester eine Wette verloren haben.“

Am 22. April erreichte Krüger schließlich als einer von 890 Startenden die Ziellinie. Den Gedanken, aufzugeben, habe er auf der Strecke nicht ein einziges Mal gehabt, sagt er. Auf die Strapazen durch Sand, Wind, Hitze und schlechten Schlaf in einem kleinen, offenen Beduinenzelt könne man sich vorab im Training aber unmöglich vorbereiten. „Da hilft es nur, sich darauf einzulassen, den Fokus zu behalten – und genug Salztabletten dabei zu haben.“

Die gnadenlose Natur habe ihm dabei aber auch die schönsten Momente beschert. Während alle Teilnehmenden die Nacht gemeinsam in einem Camp verbringen, sei man beim Laufen häufig ganz allein. „Die Sahara ist ein magischer Ort, die Erfahrung ist eine unglaubliche Bereicherung“, sagt Jan-Patrick Krüger. Das gleichzeitige Abgeschnittensein von der Außenwelt habe den grundsätzlich schon meditativen Charakter des Laufens noch einmal verstärkt.

Und was kann noch kommen, wenn man den härtesten Ultra-Lauf der Welt hinter sich gebracht hat? „Noch einmal würde ich das nicht machen“, sagt Jan-Patrick Krüger sehr bestimmt. „Das ist eine körperliche Tortur, man kommt an seine absoluten Grenzen.“ Eine Überquerung der Alpen könne er sich aber durchaus vorstellen. „Das würde mich noch jucken. Vielleicht aber nicht in diesem Jahr – meiner Familie zuliebe.“