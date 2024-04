Normalen Beamten für Dienstliches verboten Polizei Berlin informiert jetzt per Whatsapp – hier ist der Einladungslink

Ausgerechnet zum 1. Mai hat die Berliner Polizei einen neuen Informationskanal eingerichtet. Neben Kanälen beim Twitter-Nachfolger X, bei Instagram und Facebook wird die Polizei nun auch über einen Whatsapp-Kanal die Öffentlichkeit informieren. Bei Beamten löst das Verwunderung aus – denn ihnen ist es strikt untersagt, Whatsapp für Dienstliches zu nutzen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Einige rieben sich am Montagnachmittag die Augen, als über das interne Netz der Polizei diese Nachricht kam: „Digitale Kommunikation zu Walpurgnisnacht und 1. Mai - neu mit WhatsApp-Kanal.“ Das Social-Media-Team befülle am 30. April wie gewohnt den X-Einsatzkanal und am 1. Mai zusätzlich Instagram sowie den Whatsapp-Kanal Polizei Berlin, der zu diesem Anlass erstmals genutzt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Der Kanal wird auch künftig vorrangig der Einsatzkommunikation dienen“, hieß es im Schreiben an alle Polizisten. „Sie finden ihn in der App unter Aktuelles - entweder als Vorschlag oder über die Suche. Intern berichten wir am Feiertag ab ca. 11 Uhr live in aus erster Hand.“

Noch braucht man den Einladungslink

Die erste Nachricht in dem Kanal kam am Dienstagmittag, um 12.05 Uhr begrüßte die Polizei die „liebe Community“ auf dem „offiziellen WhatsApp-Kanal der Polizei Berlin“. Noch gebe es aber Probleme, den Kanal zu finden.

„Da wir noch im Verifizierungs- und Wachstumsprozess sind, kann man dem Kanal aktuell nur über den Einladungslink beitreten. Teilen Sie ihn also auch gern mit Ihrer Familie und Ihren Freunden.“ Am 1. Mai werde die Polizei allen im Kanal „erstmals Informationen zum Polizeieinsatz zukommen lassen“. Auch danach werde der Kanal für Aktuelles genutzt.

Der Einladungslink Klicken Sie hier, um in den Kanal „Polizei Berlin“ bei WhatsApp zu kommen: https://www.whatsapp.com/channel/0029Vad7JbMKwqSTgWn3mp20

Auch Berliner Polizeibeamte haben bei größeren Einsätzen gern mal Whatsapp genutzt – etwa, wenn der Funk überlastet war. Doch seit geraumer Zeit ist das verboten.

2020 wies das Justiziariat alle Beamten zur Dienstvorschrift über die „Nutzung privater Telefone zur polizeilichen Aufgabenwahrnehmung“ „vorsorglich“ darauf hin, „dass die Nutzung von privaten Messenger-Diensten (zum Beispiel WhatsApp) auch für die sonstige dienstliche Kommunikation nicht zulässig ist“. Und weiter hieß es: „Führungskräfte haben Alarmierungen, Bereitschaften oder Dienstzeitverlagerungen ihren Mitarbeitenden fernmündlich oder persönlich mitzuteilen.“

Eine Sprecherin der Polizei sagte am Dienstag, der Whatsapp-Kanal sei eine weitere Plattform, auf der Bürger Informationen der Pressestelle erhalten können. Er sei nicht dafür gedacht, dass sich Polizisten dort miteinander austauschen.