Not-OP in Klinik Mann in Berlin-Mitte mit Messer attackiert

Ein 36-Jähriger ist in Berlin-Mitte von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Der Angegriffene erlitt am Mittwochnachmittag in der Stockholmer Straße Stichverletzungen im linken Unterbauch und am rechten Oberarm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde er in einem Krankenhaus notoperiert.

Der Angreifer flüchtete. Die Polizei ermittelt. Weitere Angaben zu der Attacke lagen zunächst nicht vor. (dpa)