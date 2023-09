Not-OP nach Unfall Unter den Linden Autofahrerin fährt 18-jährigen Motorradfahrer in Berlin-Mitte an

Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 18-Jährige gegen 21.30 Uhr von einer 22-jährigen Autofahrerin angefahren. Die Frau hatte demnach verbotenerweise von der Straße Unter den Linden nach Links in die Niederlagstraße abbiegen wollen, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer kam.

Auch der 18-Jährige soll sich regelwidrig verhalten haben: Mit überhöhter Geschwindigkeit hatte er laut Polizei eine Busspur befahren, um einen Stau rechts zu überholen.

Der Motorradfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste wegen multipler Knochenbrüche notoperiert werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. (Tsp)