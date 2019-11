Die Berliner Obdachlosenhilfe lehnt den Ehrenamtspreis des Bezirks Mitte ab. Der Verein begründet diesen Schritt mit der "obdachlosenfeindlichen und oft menschenverachtenden Politik des Bezirksamts", mit deren Konsequenzen die ehrenamtlich Engagierten auf ihren Hilfstouren konfrontiert seien.

"Obdachlose Menschen werden aus dem öffentlichen Raum geräumt und verdrängt, ihr Besitz wird wie Müll behandelt", schreibt die Obdachlosenhilfe auf ihrer Facebookseite. Der Bezirk komme seiner Unterbringungspflicht nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) nicht nach.

Deswegen sei der Verein "maßgeblich damit beschäftigt, ehrenamtlich Aufgaben zu erfüllen, die der Bezirk vernachlässigt", heißt es. Und: "Für die Kältetoten auf Berlins Straßen ist diese Politik mit verantwortlich."

Stephan von Dassel, der Bürgermeister von Mitte, wird außerdem direkt angegriffen: Dass der Grünen-Politiker, der von "aggressiven osteuropäischen Obdachlosen" spreche, den Preis verleihe, "setzt dem ganzen noch die Krone auf", schreibt der Verein.

Von Dassel forderte, aggressive Obdachlose notfalls abzuschieben

Der Konflikt um die Obdachlosen-Politik von Dassels begann vor rund zwei Jahren: Damals beklagte der Mitte-Bürgermeister Probleme "mit aggressiven Obdachlosen aus Mittel- und Osteuropa", vor allem im Tiergarten. Ordnungsamtsmitarbeiter würden regelmäßig angegriffen, Passanten, zum Beispiel am Hansaplatz, angepöbelt. Die Berliner Obdachlosenhilfe bezeichnet die Aussagen als "rassistisch".

Von Dassel forderte damals außerdem, aggressive Obdachlose notfalls in ihre Heimatländer abzuschieben. Er betonte stets, dass viele Menschen, die auf der Straße und in Grünanlagen leben, sich nicht helfen lassen wollten. Damit bediene er populistische Ressentiments, kritisiert der Verein.

Der Senat reagierte auf von Dassels Ausbruch, der auch als Hilferuf an die Landespolitik gedacht war, mit einer Task-Force Tiergarten, welche die Situation in Berlins größtem Park mittlerweile entspannt habe.

Auch wegen der Räumung von Obdachlosencamps in Mitte stand der Bürgermeister immer wieder in der Kritik, auch in seiner eigenen Partei. Am Sonntag war von Dassel zunächst nicht zu erreichen, um auf die Kritik an seiner Politik zu reagieren.

Die Obdachlosenhilfe, die ihren Sitz in Wedding hat, versorgt dreimal wöchentlich Menschen auf der Straße mit Essen, Kaffee und warmer Kleidung. Dafür fahren die ehrenamtlichen Helfer Touren zum Leopoldplatz, Alexanderplatz, Kottbusser Tor und zum Hansaplatz.

Eigentlich sollte der Verein am Freitag zusammen mit sieben anderen Preisträgern und 300 Gästen im Festsaal des Roten Rathauses ausgezeichnet werden. Der Bezirk Mitte hat den Preis zum 16. Mal ausgelobt.