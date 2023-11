Oberleitungsschaden in Hannover Zugverkehr nach Berlin seit Mittwochnachmittag gestört

Wegen eines Oberleitungsschadens in Hannover ist der Bahnverkehr nach Berlin gestört. Der Schaden hatte am Mittwochnachmittag den Bahnverkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt weitgehend zum Stillstand gebracht. Etwa 800 Meter östlich des Hauptbahnhofs sei – verursacht von einem Zug – eine Oberleitung abgerissen, hieß es bei der Bundespolizei. Es seien mehrere Gleise von Sperrungen betroffen. Laut Deutscher Bahn waren alle Fernverkehrszüge mit Halt in Hannover betroffen.

In Richtung Süden rolle der Verkehr auf drei der vier Gleise unterdessen wieder, sagte die Bahnsprecherin. Bei den Gleisen Richtung Osten – inklusive der Strecke nach Berlin – arbeite man noch an der Beseitigung der Störung. Mit einer zumindest teilweisen Freigabe sei hier im Laufe des Abends zu rechnen. (dpa)