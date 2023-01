Objektschützer vor Synagoge in Berlin verletzt Mutmaßlicher Schläger von Psychiatrie als vermisst gemeldet

Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin ist am Donnerstag im Eingangsbereich einer Synagoge in Charlottenburg angegriffen und verletzt worden. Das meldete die Polizei am Freitag. Der Objektschützer soll gegen 13.50 Uhr einen 29-Jährigen, der sich vor dem Gebäude schlafen legen wollte, gebeten haben, den Bereich zu verlassen. Der 29-Jährige soll daraufhin versucht haben, ihn zu treten und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Schläger laut Polizei fest. Eine Überprüfung habe ergeben, dass er seit Ende September von einer Psychiatrie als vermisst gemeldet wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er dorthin zurückgebracht, heißt es weiter. Der verletzte Objektschützer sei eine ambulant behandelt worden und beendete anschließend seinen Dienst. (Tsp)

