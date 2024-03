Ein Mann hat in Berlin-Spandau einen 32-Jährigen bei einem versuchten Raub mit einem Messer verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagnachmittag mit.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Unbekannte den 32-Jährigen am frühen Samstagmorgen an der Gartenfelder Straße im Ortsteil Haselhorst zunächst angesprochen, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Als der Mann dem nicht nachkam, soll ihn der Angreifer mit einem Messer attackiert und im Bereich des Rumpfes verletzt haben. Daraufhin sei er ohne Geld geflüchtet.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei bestehe keine Lebensgefahr bei dem 32-Jährigen. Die Polizei suchte in der Nähe des Tatortes nach dem mutmaßlichen Angreifer, konnten ihn jedoch nicht finden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)