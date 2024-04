„Ohne Hund hätten wir das Geld nicht gefunden“ Remmo-Bande versteckte Hunderttausende Euro auf Berliner Balkon

In den Dealer-Ring, der am Mittwoch das Ziel einer Drogenrazzia in Berlin geworden ist, sollen Männer aus dem bekannten Remmo-Clan involviert sein. Das erfuhr der Tagesspiegel am Freitag aus Justizkreisen. Demnach war einer der Orte des Polizeieinsatzes eine Dachgeschosswohnung aus jenem Bestand an 77 Immobilien, die der Großfamilie zugerechnet und 2018 wegen Geldwäscheverdachts konfisziert wurden.