Ohne Maske kein Besuch Berlin bleibt als einziges Bundesland bei Maskenpflicht in Pflegeheimen

Berlin ist das einzige Bundesland, das an der Maskenpflicht von Pflegeheimbewohnern in Gemeinschaftsräumen festhalten will. Das zeigt eine Umfrage von Tagesspiegel Background Gesundheit unter den Ländern. „In Pflegeeinrichtungen gilt für Besucher:innen, Personal und Patient:innen, die sich nicht auf ihrem Zimmer aufhalten, eine FFP2-Maskenpflicht“, erklärte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. „Derzeit gibt es keine Planungen oder Initiativen des Landes Berlin, an diesen Vorgaben etwas zu ändern.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden