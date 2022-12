Ökostrom tanken beim Einkaufen Rewe und Shell stellen Ladesäulen für E-Autos in Berlin auf

Während des Einkaufes das Elektroauto laden und dadurch Zeit sparen. Das ist jetzt beim Rewe-Markt an der Konrad-Wolf Straße in Berlin-Hohenschönhausen möglich. Gemeinsam mit Shell Deutschland hat die Supermarktkette mehrere Ladesäulen auf dem Parkplatz aufgestellt. Kund:innen können ihre Fahrzeuge wahlweise „ultraschnell“ laden, also mit bis zu 300 Kilowattstunden, oder „schnell“ (bis 150 kW).

An den Ladesäulen gibt es Ökostrom

Deutschlandweit will die Rewe-Gruppe in den kommenden Jahren 400 Standorte der Ketten Rewe und Penny mit solchen Ladepunkten ausstatten.

Sie sollen dem Unternehmen zufolge zu 100 Prozent mit grünem Strom versorgt werden. In Berlin gibt es insgesamt 158 Rewe-Märkte, in Brandenburg 99.

Der Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell will bis 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-CO2-Emissionen werden. Ein Baustein hierfür soll der Aufbau eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge sein. Vor Kurzem hat Shell die SBRS GmbH übernommen, einen Anbieter von Ladeinfrastrukturlösungen. Die Ladesäulen können mit der App „Shell Recharge“ gefunden werden.

Zur Startseite