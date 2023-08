Opfer starb noch in der eigenen Wohnung Polizei sucht nach tödlichem Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg zwei Täter

Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach zwei Männern, die am Mittwochabend einen tödlichen Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg begangen haben. Dazu veröffentlichte die Behörde auch ein Foto des 61-jährigen Opfers Jörg Henker. Wie die Polizei mitteilte, drangen die beiden Täter im Zeitraum von 18.30 bis 21 Uhr in die Wohnung in der Maximilianstraße 9 im Ortsteil Rummelsburg ein.

Sie sollen dort von ihrem Opfer vermutlich gestört worden sein und haben sich dann nach Angaben der Polizei fluchtartig entfernt – einer in Richtung S-Bahnhof Nöldnerplatz, der andere in Richtung Bahnhof Lichtenberg. Der 61-Jährige verstarb wenig später am Tatort.

Wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Samstag auf Nachfrage mitteilte, war die Todesursache ein Herzinfarkt. Der Gesundheitszustand des 61-Jährigen soll sich nach Eintreffen der Polizei am Tatort plötzlich verschlechtert haben. Rettungskräfte und ein Notarzt sollen gegen 19.50 Uhr mit Reanimationsmaßnahmen begonnen haben, die jedoch erfolglos blieben.

Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Zeugen sollen gegen 19.30 Uhr Hilferufe des 61-Jährigen aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gehört haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt hatten. Demnach soll ein Nachbar wenig später zwei Männer bemerkt haben, die die Wohnung des Opfers verließen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Berliner Polizei fragen: Wer hat am Mittwoch, 23. August 2023, zwischen 18.30 und 21 Uhr, auffällige Beobachtungen im Nahbereich der oben genannten Wohnanschrift des Opfers gemacht?

Wer hat in dieser Zeit Personen beobachtet, die sich schnell und fluchtartig vom Tatort in Richtung der genannten Bahnhöfe entfernt haben?

Wer hat in dem Bereich zwischen Tatort und den Bahnhöfen nach dem 23. August 2023, 19.30 Uhr, Kleidungsstücke oder Rucksäcke beziehungsweise Taschen/Tüten aufgefunden?

Wer kann sachdienliche Angaben machen, die mit der Person und der Tat in Zusammenhang stehen? Hinweise nimmt die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911 333, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alarmierte Einsatzkräfte trafen wenig später den Mieter in seiner Wohnung an. Er gab an, von zwei Männern in der Wohnung angegriffen und beraubt worden zu sein.