Oranje hopst durch Berlin „Links, rechts“ – so stimmen sich die niederländischen Fans auf das EM-Spiel ein

Euphorie und Fußballbegeisterung in Orange: Die niederländischen Fans zählen schon jetzt zu den Highlights der Fußball-Europameisterschaft. Nachdem sie bereits Hamburg und Leipzig in ein Meer aus organenfarbenen Trikots, Fahnen und Hüten verwandelt haben, erobern sie am Dienstag Berlin. Mit ihrem inoffiziellen EM-Song und Dauerohrwurm „Links, rechts“ von Snollebollekes wollen sich die sympathischen Oranje-Anhänger auch in die Herzen der Hauptstädter hüpfen.