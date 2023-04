Ostdeutsch, migrantisch, queer Der neue Berliner Senat ist so divers, wie manch linke Regierung es gern wäre

Für eine politische Bewertung des schwarz-roten Senats ist es zu früh, der neue Regierungschef Kai Wegner (CDU) ist ja noch nicht einmal gewählt. Seit das Senatsteam steht, kann man aber festhalten: Die neue Berliner Landesregierung ist so divers, wie es manch linke Regierung gern wäre – oder immer behauptet. Dass das ausgerechnet in einer CDU-geführten Regierung gelingt, dürfte Fans des Abzählens von Diskriminierungsmerkmalen an die Grenzen ihres engen Weltbildes treiben.