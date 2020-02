Erstmals ist in Berlin ein sogenanntes "Geisterhaus" beschlagnahmt worden, um es wieder bewohnbar zu machen. Es geht um das Eckgebäude Smetanastraße 23/Meyerbeerstraße 78 im Komponistenviertel von Weißensee. Die 19 Wohnungen sind schon seit vielen Jahren unbewohnt. Das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Das Bezirksamt Pankow beschlagnahmte das Mietshaus bereits im April 2019, um es wieder bewohnbar zu machen. Noch im ersten Halbjahr soll nun mit der Renovierung begonnen werden, sagt Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (B'90/Grüne) auf Nachfrage. "Das Wohnungsamt rechnet damit, dass die Wohnungen noch 2020 wieder bewohnbar sein werden."

[Mehr aus Pankow und allen anderen Berliner Bezirken gibts in unseren Newslettern, die Sie hier kostenlos abonnieren können.]

In Berlin gibt es aktuell mehr als 70 "Geisterhäuser". Sie stehen leer und gelten als unbewohnbar, weil die Eigentümer sie vernachlässigen. Bekannte Geisterhaus-Fälle sind die Schmarjestraße 14 in Zehlendorf und die Odenwald-/Ecke Stubenrauchstraße 69 in Friedenau. In Zeiten des Wohnungsmangels ist das der Politik ein Dorn im Auge. Seit Mai 2014 ist vorsätzlicher Leerstand sogar ein gesetzeswidrig und per Zweckentfremdungsgesetz ausdrücklich verboten.

Wenn die Eigentümerin der Reichbürger-Bewegung nahesteht

Im Fall Weißensee habe es der Bezirk lange mit gutem Zureden versucht, so Kuhn. Doch der Kontakt "war dabei insoweit erschwert, als dass die Eigentümerin aus einem Umfeld kommt, in dem der Verkehr mit den deutschen Behörden abgelehnt wird". Auch Zwangsgeldandrohungen seien einfach ignoriert worden.

Laut Recherchen der Zeitung "Neues Deutschland", die zuerst über den Fall berichtete, soll die Eigentümerin der Reichsbürger-Bewegung nahe stehen. Die lehnt staatliche Behörden als Verhandlungspartner ab. Demnach wehrte sich die Eigentümerin anders als in solchen Fällen üblich auch nicht juristisch, als das Bezirksamt das Haus im vergangenen Frühjahr schließlich beschlagnahmte und unter die treuhändische Verwaltung einer Anwaltskanzlei stellte.

Aktuell seien erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt worden und Angebote zur Instandsetzung eingeholt worden, so Stadtrat Kuhn. Die Kosten für die Renovierung - vermutlich eine siebenstellige Summe - streckt erst einmal das Bezirksamt vor, stellt sie aber der Eigentümerin in Rechnung. "Sollte die Eigentümerin die Baukosten begleichen, würde ihr das Haus dann wieder übergeben", so Kuhn. "Ansonsten verbleibt es weiter in Treuhänderschaft und könnte langfristig einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft übergeben werden."

Wie im Berliner Westen mit Geisterhäusern umgegangen wird

Im Falle des leerstehenden Hauses in Friedenau kritisieren Mitglieder der dortigen Bürgerinitiative seit Langem, dass das Bezirksamt zu zögerlich sei und zu wenig gegen den Verfall des Hauses unternimmt. Im vergangenen Herbst bestätigte das Verwaltungsgericht zwar, dass die Bußgeldbescheide des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg gegen die Eigentümerin wegen Zweckentfremdung rechtens seien. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig.

Mehr zum Thema Geisterhaus in Friedenau Berliner Gericht sieht auch bei Altfällen kein Recht auf Leerstand

In Steglitz-Zehlendorf hat bereits im Juni letzten Jahres Baustadtrat Michael Karnetzki (SPD) bekannt gegeben, dass man ein leerstehendes Haus beschlagnahmen wolle. Aber dort ist man noch nicht in der Umsetzungsphase und rechnet ohnehin damit, dass der Rechtsweg ausgeschöpft wird.