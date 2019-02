Unter dem Namen "The Gate" öffnete 2016 das Brandenburger Tor Museum am Pariser Platz mit einer Multimediashow zu 300 Jahren Stadtgeschichte. Doch nach drei Jahren an der repräsentativen Adresse ist nun Schluss: "Wir mussten uns aus einer Vielzahl von Gründen dazu entscheiden den derzeitgen Standort am Pariser Platz aufzulösen", teilte der Betreiber, die Triad Edutainment Enterprises, am Montag mit. "Darum wird das Museum und unser Veranstaltungsraum, der Immersiv Showroom nur noch bis Ende April 2019 für Sie geöffnet sein."

Am kommenden Mittwoch findet ab 19 Uhr noch eine Veranstaltung von Medienkunst-Studenten mit dem Titel "Eyeart" statt. (Tsp)

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de