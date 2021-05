Es war ein Ort des Schreckens. Von der Deportationsrampe des Güterbahnhofs Moabit gingen vor sieben Jahrzehnten die Transporte der jüdischen Berliner in die Ghettos und Lager im Osten. Etwa 32.000 Männer, Frauen und Kinder wurden von dem Bahnsteig, der inmitten der Stadt und doch ein wenig versteckt lag, zwischen 1941 und 1943 deportiert. So viele, wie von keinem anderen Ort dieser Stadt.

Berlin hat diese Geschichte ein wenig vergessen. Deshalb konnte vor 20 Jahren der Discounter Lidl ein Grundstück dort erwerben, einen Supermarkt und einen großen Parkplatz anlegen. Von der anderen Seite begrenzt der Baumarkt von Hellweg den historischen Ort. Vor allem Lidl berührt denkmalgeschütztes Gelände, Teile des früheren Bahnsteigs sind von dem Parkplatz überbaut. Sie verfallen und verrosten. Wenn nicht schnell etwas geschieht, werden auch sie Geschichte sein.

Doch nicht nur dieser Verfall zeigt, dass weder das Bezirksamt Mitte, noch der Discounter oder der Denkmalschutz sichtbar für den Erhalt und die Pflege des authentischen Ortes wirken: Lidl soll an dieser Stelle einen Neubau und eine Erweiterung der Parkflächen planen, erneut auf denkmalgeschütztem Gelände.

Ein Bauantrag dafür ist am 9. November 2020 gestellt worden - also am Jahrestag der Reichspogromnacht. An jenem Tag im Jahr 1938 brannten in Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte. Nazi-Schlägertrupps misshandelten, verhafteten und töteten Tausende Juden.

Auf dem Antrag ist zu erkennen, dass der Supermarkt sein neues Gebäude direkt und erhöht an den schmalen Weg setzen will, in den die Menschen von der Quitzowstraße aus einbiegen mussten, um sich dann auf dem Bahnsteig aufzustellen. Es würde bedeuten, dass – je nach Höhe des Neubaus – der schmale Weg in dessen Schatten liegen würde. Quasi stein-gewordenes Zeichen der Gewichtung von authentischem Ort und Marktmacht.

Ein Teil der Rampe könnte verschwinden

Außerdem zeigt die Planung, dass ein zusätzliches, ebenfalls denkmalgeschütztes Flurstück (Nr. 254) größtenteils überbaut werden soll. Damit würde ein weiterer Teil der früheren Rampe, die jetzt noch als ein etwa 140 Meter langes Teilstück erkennbar ist, verschwinden.

Dass es an diesem verkehrsumtosten Platz seit dem Jahr 2017 überhaupt eine Gedenkstelle gibt, ist dem Verein „Gleis 69“ zu verdanken. Dieser engagierte sich seit Jahren ehrenamtlich dafür, das Gelände ins Bewusstsein der Berliner Bevölkerung und der Politik zu rücken.

Am Ende der schmalen, in die Zuständigkeit des Bezirksamt Mitte fallenden Fläche zwischen Quitzow- und Ellen-Epstein-Straße finden sich eine Stele und 20 junge Kiefern, die an die Menschen erinnern sollen, die aus der Mitte ihrer Stadt deportiert wurden. Wer hier innehalten will, muss widerstandsfähig sein: Es ist laut, der Verkehr braust, die Autos auf dem Parkplatz starten ihre Motoren und häufig liegt Müll herum. Hunde werden hier Gassi geführt, auch Menschen entleeren sich dort gelegentlich.

Bezirkspolitik berät nach Anträgen von Grünen, CDU und FDP über das Thema

Thomas Abel, Mitbegründer des Vereins, hat unter anderem für sein Engagement am ehemaligen Güterbahnhof Moabit kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Über die Umbau- und Erweiterungspläne von Lidl ist er entsetzt. Damit würde der Gedenkort weiter beeinträchtigt und der Erhalt der Deportationsrampe zusätzlich gefährdet, sagt er. Und: „Es bleibt ein missachteter Ort.“

Das könnte sich ändern. Am Donnerstag werden in der Bezirksverordnetenversammlung von Mitte Anträge von Grünen, CDU und FPD zum Gedenkort und Denkmalschutz am ehemaligen Güterbahnhof Moabit auf der Tagesordnung stehen. Dabei geht es sowohl um die jetzt bekannt gewordenen neuen „Planungen zur Bebauung“ als auch um die Frage, was das Bezirksamt Mitte bisher getan hat, um „den Zustand vor Ort zu verbessern“. Die FDP benennt ihren Dringlichkeitsantrag „Güterbahnhof Moabit als Gedenkort schützen und vor Zerstörung bewahren“. Die BVV beginnt um 17.30 Uhr und wird per Livestream übertragen.