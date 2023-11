Tagesspiegel Plus Exklusiv Parteichefin Mertens scheitert bei Abstimmung : Bei den Berliner Grünen droht das Chaos auszubrechen

Die Berliner Grünen wollten geordnet in den Parteitag gehen. Doch eine Vorabstimmung um die Parteivorsitzende der Realos stürzt die Partei in die Krise. Nun drohen Machtkämpfe an gleich mehreren Fronten.